Së shpejti nisin punimet në Rrugën “Lefter Talo” në Sarandë, investim 1,2 milion euro

26/11/2520:28

Së shpejti nisin punimet në Rrugën “Lefter Talo” në Sarandë, investim 1,2 milion euro

 

Në Sarandë pritet të nisë rikualifikimi i Rrugës nr. 4, që përfshin segmentet “Onhezmi” dhe “Lefter Talo”. Projekti, me vlerë rreth 1.2 milion euro, parashikon ndërhyrje në shtresën rrugore, trotuare, ndriçim publik dhe rrjetet nëntokësore të zonës.

 

Punimet do të shtrihen në një gjatësi prej rreth 1340 metrash. Segmentet ndodhen në zonën qendrore të qytetit dhe konsiderohen me fluks të lartë qarkullimi, ndërsa aktualisht paraqiten të amortizuara si në sipërfaqen e rrugës, ashtu edhe në trotuare dhe elementët ndihmës urbanë.

 

Sipas projektit teknik, ndërhyrjet do të realizohen si më poshtë:

 

Shtrim i trotuareve me pllaka guri natyral, në një pjesë të traseve ku parashikohet zgjerim dhe rikualifikim këmbësor.

Rifreskim i shtresës rrugore me asfalt, me shtresë përfundimtare me trashësi 6 cm.

Ndriçim i ri publik, me instalim të sistemit të ri të llambave LED.

Punime të K.U.B-së, që përfshijnë ndërhyrje në rrjetet nëntokësore dhe shtresat mbrojtëse të tyre (kabullime, ujësjellës, kanalizime dhe drejtim kabllor).

 

Fitues i procedurës së tenderimit është shpallur kompania “Hastoçi” SHPK, me ofertën 105,465,202 lekë (pa TVSH). Në kontratë parashikohet që punimet të zgjasin 9 muaj nga momenti i nisjes së tyre. Autoriteti kontraktor nuk ka shpallur ende një datë zyrtare të fillimit të punimeve, të cilat pritet të nisin pas përfundimit të procedurave teknike dhe administrative.

 

