logo
0
Rezervime Suvenire

Të shtënat me armë pas konfliktit mes të rinjve, 4 persona të shoqëruar dhe 2 në kërkim

14/03/2610:01

Shperndaje:

Policia e Sarandës ka zbardhur ngjarjen me të shtëna me armë zjarri në ajër, e raportuar dy net më parë në qytet, ndërsa ka identifikuar dhe ndaluar disa persona të përfshirë në incident.

 

Sipas njoftimit zyrtar të policisë, ndërhyrja e menjëhershme dhe veprimet intensive hetimore të specialistëve të Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë bënë të mundur zbardhjen e shpejtë të ngjarjes, e cila ndodhi në lagjen nr. 1 të qytetit.

 

Nga hetimet paraprake dyshohet se më datë 12 mars 2026, rreth orës 22:30, në rrugën “Panorama”, shtetasi J. L. dhe një shtetas i mitur, për motive të dobëta dhe pas konflikteve të mëparshme me disa të rinj, kanë qëlluar me armë zjarri në ajër me qëllim kanosjen e tyre.

 

Si rezultat i veprimeve të shpejta policore, në mbrëmjen e datës 13 mars 2026 u bë e mundur kapja dhe ndalimi i katër shtetasve A. Z., G. A., A. B. dhe D. Z., të gjithë 18 vjeç dhe banues në Sarandë. Sipas policisë, ata dyshohet se kanë qenë në dijeni të ngjarjes dhe nuk kanë kallëzuar krimin.

 

Gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes, shërbimet e Policisë sekuestruan në cilësinë e provës materiale pesë gëzhoja, disa aparate celularë, si dhe një automjet që dyshohet të jetë përdorur gjatë incidentit.

 

Ndërkohë, policia ka shpallur në kërkim shtetasin J. L., 19 vjeç, si dhe një shtetas të mitur, të cilët dyshohet se kanë qëlluar me armë zjarri. Vijon puna për kapjen e tyre dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

 

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë për veprat penale “Kanosja”, “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit”, “Prishja e qetësisë publike” dhe “Moskallëzimi i krimit”.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.