Taverna JoAn në Sarandë kërkon Shef Kuzhine dhe Tiganist. Ofrohet Akomodim
Taverna JoAn në lagjen nr. 4 në Sarandë kërkon të punësojë Shef Kuzhine dhe Tiganist.
Ofrohet akomodim dhe ushqim për stafin.
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 23 23 239
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