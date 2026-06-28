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Taverna JoAn në Sarandë kërkon Shef Kuzhine dhe Tiganist. Ofrohet Akomodim

28/06/2612:01

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Taverna JoAn në lagjen nr. 4 në Sarandë kërkon të punësojë Shef Kuzhine dhe Tiganist.

 

Ofrohet akomodim dhe ushqim për stafin.

Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 23 23 239

 

Taverna JoAn në Sarandë kërkon Shef Kuzhine dhe Tiganist. Ofrohet Akomodim

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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