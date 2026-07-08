Taverna Gostivari në Ksamil kërkon Shitëse për krepa dhe akullore. Ofrohet Akomodim
Taverna Gostivari në Ksamil kërkon të punësojë Shitës/e për krepa dhe akullore.
Ofrohet Akomodim + Ushqimi për stafin
Për kushtet e punës, pagën dhe aplikime kontaktoni në 069 484 8400
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
08/07/2620:35
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
08/07/2620:35
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
08/07/2620:35
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10
08/07/2620:35
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13
08/07/2620:35