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Taverna Gostivari në Ksamil kërkon Shitëse për krepa dhe akullore. Ofrohet Akomodim

08/07/2620:35

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Taverna Gostivari në Ksamil kërkon të punësojë Shitës/e për krepa dhe akullore.

 

Ofrohet Akomodim + Ushqimi për stafin

 

Për kushtet e punës, pagën dhe aplikime kontaktoni në  069 484 8400

 

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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