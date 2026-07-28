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Taverna Brothers në Sarandë kërkon Pjatalarëse dhe Ndihmës Kamarier

28/07/2610:08

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Taverna Brothers në Sarandë kërkon të punësojë:

 

 – Pjatalarëse (Lanziere)

 – Ndihmës Kamarier

 

Kërkohen persona korrektë, të rregullt dhe me etikë në punë.

Ofrohet pagë e kënaqshme.

 

📞 Kontaktoni në 069 217 3416

Taverna Brothers në Sarandë kërkon Pjatalarëse dhe Ndihmës Kamarier

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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