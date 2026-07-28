Taverna Brothers në Sarandë kërkon Pjatalarëse dhe Ndihmës Kamarier
Taverna Brothers në Sarandë kërkon të punësojë:
– Pjatalarëse (Lanziere)
– Ndihmës Kamarier
Kërkohen persona korrektë, të rregullt dhe me etikë në punë.
Ofrohet pagë e kënaqshme.
📞 Kontaktoni në 069 217 3416
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