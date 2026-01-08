Taksa e ndërtesës ndryshon: si llogaritet dhe çfarë ndryshon me faturën e re
Taksa e ndërtesës do të llogaritet ndryshe në vitet në vijim, me integrimin e të gjitha bashkive në sistemin e ri informatik të Kadastrës Fiskale. Ky sistem synon të unifikojë mënyrën e përllogaritjes së taksës për banesat dhe bizneset, duke sjellë një model të ri fature, më të detajuar dhe më transparent për qytetarët.
Çfarë është taksa e ndërtesës?
Taksa e ndërtesës është një detyrim vjetor që paguhet nga pronarët e pasurive të paluajtshme dhe llogaritet mbi vlerën e pronës. Ajo aplikohet si për individët ashtu edhe për subjektet që ushtrojnë veprimtari ekonomike.
Çfarë përmban fatura e re e taksës së ndërtesës?
Me modelin e ri, fatura e taksës së ndërtesës nuk do të jetë thjesht një shumë për t’u paguar, por një dokument shpjegues që tregon qartë bazën e llogaritjes.
Në faturë do të përfshihen:
- zona kadastrale ku ndodhet prona;
- çmimi referues për metër katror;
- sipërfaqja e banesës ose njësisë;
- vlera e taksueshme e pronës;
- shkalla e taksës;
- detyrimi vjetor për taksën e ndërtesës.
Këto të dhëna synojnë të shmangin paqartësitë që kanë shoqëruar deri më sot pagesën e taksës.
Si llogaritet taksa e ndërtesës?
Taksa e ndërtesës llogaritet duke shumëzuar:
- sipërfaqen e pronës,
- çmimin referues për zonën përkatëse,
- shkallën e taksës të miratuar nga bashkia.
Shembull për Sarandën
Në Sarandë, çmimi mesatar referues për apartamentet është rreth 88,050 lekë/m².
Për një apartament banimi 80 m², me shkallë takse 0.05%, vlera e taksueshme është 7,044,000 lekë, ndërsa taksa e ndërtesës rezulton 3,522 lekë në vit.
Shembull për Delvinën
Në Delvinë, çmimi referues për apartamentet është rreth 27,200 lekë/m².
Për një apartament banimi 90 m², vlera e taksueshme është 2,448,000 lekë, ndërsa taksa e ndërtesës arrin 1,224 lekë në vit.
Këta shembuj tregojnë se zona dhe çmimi referues ndikojnë drejtpërdrejt në shumën përfundimtare të taksës.
Shkallët e taksës së ndërtesës
Sipas kategorisë së përdorimit, taksa e ndërtesës aplikohet:
- 0.05% për banesat;
- 0.2% për veprimtari ekonomike;
- 30% e shkallës për sipërfaqet e papërfunduara me leje ndërtimi.
Bashkitë kanë të drejtë të aplikojnë ndryshime zonale të shkallës brenda kufijve ±30%.
Brenda vitit 2026 pritet të regjistrohen rreth 2.5 milionë pasuri të paluajtshme në Kadastrën Fiskale. Ndërkohë, zbatimi i taksës së re të ndërtesës, e cila do të bazohet në vlerën reale të tregut, është shtyrë dhe pritet të nisë në vitin 2028, pas miratimit të një projektligji të ri nga Ministria e Financave.
