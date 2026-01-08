logo
Taksa e ndërtesës ndryshon: si llogaritet dhe çfarë ndryshon me faturën e re

08/01/26

Taksa e ndërtesës: si llogaritet dhe çfarë ndryshon me faturën e re

 

Taksa e ndërtesës do të llogaritet ndryshe në vitet në vijim, me integrimin e të gjitha bashkive në sistemin e ri informatik të Kadastrës Fiskale. Ky sistem synon të unifikojë mënyrën e përllogaritjes së taksës për banesat dhe bizneset, duke sjellë një model të ri fature, më të detajuar dhe më transparent për qytetarët.

 

Taksa e ndërtesës ndryshon si llogaritet dhe çfarë ndryshon me faturën e re

 

Çfarë është taksa e ndërtesës?

 

Taksa e ndërtesës është një detyrim vjetor që paguhet nga pronarët e pasurive të paluajtshme dhe llogaritet mbi vlerën e pronës. Ajo aplikohet si për individët ashtu edhe për subjektet që ushtrojnë veprimtari ekonomike.

 

Çfarë përmban fatura e re e taksës së ndërtesës?

 

Me modelin e ri, fatura e taksës së ndërtesës nuk do të jetë thjesht një shumë për t’u paguar, por një dokument shpjegues që tregon qartë bazën e llogaritjes.

Në faturë do të përfshihen:

  • zona kadastrale ku ndodhet prona;
  • çmimi referues për metër katror;
  • sipërfaqja e banesës ose njësisë;
  • vlera e taksueshme e pronës;
  • shkalla e taksës;
  • detyrimi vjetor për taksën e ndërtesës.

Këto të dhëna synojnë të shmangin paqartësitë që kanë shoqëruar deri më sot pagesën e taksës.

 

Si llogaritet taksa e ndërtesës?

 

Taksa e ndërtesës llogaritet duke shumëzuar:

  1. sipërfaqen e pronës,
  2. çmimin referues për zonën përkatëse,
  3. shkallën e taksës të miratuar nga bashkia.

 

Shembull për Sarandën

 

Sarandë, çmimi mesatar referues për apartamentet është rreth 88,050 lekë/m².

Për një apartament banimi 80 m², me shkallë takse 0.05%, vlera e taksueshme është 7,044,000 lekë, ndërsa taksa e ndërtesës rezulton 3,522 lekë në vit.

 

Shembull për Delvinën

 

Delvinë, çmimi referues për apartamentet është rreth 27,200 lekë/m².

Për një apartament banimi 90 m², vlera e taksueshme është 2,448,000 lekë, ndërsa taksa e ndërtesës arrin 1,224 lekë në vit.

Këta shembuj tregojnë se zona dhe çmimi referues ndikojnë drejtpërdrejt në shumën përfundimtare të taksës.

 

Shkallët e taksës së ndërtesës

 

Sipas kategorisë së përdorimit, taksa e ndërtesës aplikohet:

  • 0.05% për banesat;
  • 0.2% për veprimtari ekonomike;
  • 30% e shkallës për sipërfaqet e papërfunduara me leje ndërtimi.

Bashkitë kanë të drejtë të aplikojnë ndryshime zonale të shkallës brenda kufijve ±30%.

Brenda vitit 2026 pritet të regjistrohen rreth 2.5 milionë pasuri të paluajtshme në Kadastrën Fiskale. Ndërkohë, zbatimi i taksës së re të ndërtesës, e cila do të bazohet në vlerën reale të tregut, është shtyrë dhe pritet të nisë në vitin 2028, pas miratimit të një projektligji të ri nga Ministria e Financave.

 

