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Supermarket MIRELI në Ksamil kërkon punonjës/e për sistemim dhe shërbim

08/07/2618:45

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Supermarket MIRELIKsamil kërkon të punësojë në supermarket punonjës/e për sistemim produktesh dhe shërbim klienti.

 

Nëse dëshironi të punoni në një ambient modern dhe profesional, kontaktoni në 069 42 87 675

 

Supermarket MIRELI në Ksamil kërkon punonjës/e për sistemim dhe shërbim

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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