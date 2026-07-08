Supermarket MIRELI në Ksamil kërkon punonjës/e për sistemim dhe shërbim
Supermarket MIRELI në Ksamil kërkon të punësojë në supermarket punonjës/e për sistemim produktesh dhe shërbim klienti.
Nëse dëshironi të punoni në një ambient modern dhe profesional, kontaktoni në 069 42 87 675
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