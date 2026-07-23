Sophra Restaurant në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhinier/e dhe Pjatalarëse
Sophra Restaurant në Sarandë kërkon të punësojë:
👨🍳 Ndihmës Kuzhinier/e me eksperiencë full time
🍽️ Pjatalarëse (orari 17:00 – 00:00)
✅ Ofrohet edhe akomodim.
Për pagën dhe kushtet e punës kontaktoni 068 399 3447 ose të paraqiten te Restorant Sophra
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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