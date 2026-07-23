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Sophra Restaurant në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhinier/e dhe Pjatalarëse

23/07/2618:27

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Sophra Restaurant në Sarandë kërkon të punësojë:

 

👨‍🍳 Ndihmës Kuzhinier/e me eksperiencë full time
🍽️ Pjatalarëse (orari 17:00 – 00:00)

Ofrohet edhe akomodim.

 

Për pagën dhe kushtet e punës kontaktoni 068 399 3447 ose të paraqiten te Restorant Sophra

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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