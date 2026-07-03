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Sip N’Sin Cocktail Lab kërkon Hostess, Ndihmës Barist/e dhe Sanitare

03/07/2610:05

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Sip N’Sin Cocktail Lab zgjeron ekipin dhe kërkon të punësojë:

▪️ Hostess
▪️ Ndihmës Barist/e
▪️ Sanitar/e (turni i dytë)

✅ Punësim full-time
✅ Turni i dytë (sipas pozicionit)

Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë 069 800 8000

 

Sip N’Sin Cocktail Lab

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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