Sip N’Sin Cocktail Lab kërkon Hostess, Ndihmës Barist/e dhe Sanitare
Sip N’Sin Cocktail Lab zgjeron ekipin dhe kërkon të punësojë:
▪️ Hostess
▪️ Ndihmës Barist/e
▪️ Sanitar/e (turni i dytë)
✅ Punësim full-time
✅ Turni i dytë (sipas pozicionit)
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë 069 800 8000
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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