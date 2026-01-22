logo
Si të jepni ndihmën e parë / Trajnim falas në Sarandë nga Universiteti i Athinës

22/01/2618:20

Si të jepni ndihmën e parë / Trajnim falas në Sarandë nga Universiteti i Athinës

 

Të shtunën, më 24 janar, në orën 09:00, në ambientet e Hotel Santa Quaranta në Sarandë, do të zhvillohet një kurs edukativ falas për komunitetin, i organizuar nga profesorë të Pediatrisë të Universitetit Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës, në bashkëpunim me Shoqatën Greke të Reanimimit.

 

 

Ky aktivitet synon të pajisë qytetarët me njohuri dhe aftësi praktike për ndërhyrje të shpejtë në situata emergjente, duke u fokusuar në ndihmën e parë për të rriturit dhe fëmijët.

 

Gjatë kursit, pjesëmarrësit do të trajnohen në:

 

– Teknika bazë të ndihmës së parë

– Reanimim kardiopulmonar (KPR) për të rritur dhe fëmijë

– Menaxhimin e situatave urgjente

– Udhëzime të posaçme për gratë shtatzëna dhe nënat, me fokus në kujdesin dhe sigurinë e foshnjave

 

Trajnimi do të realizohet nga mjekë dhe profesorë të specializuar në pediatri dhe emergjencë mjekësore, duke kombinuar shpjegime teorike me ushtrime praktike për një përgatitje sa më efektive.

Pjesëmarrja është plotësisht falas, dhe të gjithë qytetarët e interesuar janë të mirëpritur të marrin pjesë në këtë iniciativë me rëndësi për shëndetin dhe sigurinë e komunitetit.

 

Ky kurs përbën një mundësi të vlefshme për rritjen e ndërgjegjësimit dhe aftësive të qytetarëve për të reaguar saktë dhe në kohë në raste urgjente, duke kontribuar drejtpërdrejt në shpëtimin e jetëve.

 

