logo
0
Rezervime Suvenire

Shtetasja polake ankohet në Saranda Web: më kafshoi një qen endacak në shëtitoren e Sarandës

03/07/2613:48

Shperndaje:

Shtetasja polake: “Sapo më kafshoi një qen endacak në shëtitoren e Sarandës, situata po bëhet gjithnjë e më e rrezikshme”. Një shtetase polake, e cila prej disa kohësh jeton në Sarandë, ka denoncuar se është kafshuar nga një qen endacak në shëtitoren e qytetit, duke ngritur shqetësimin për sigurinë e banorëve dhe vizitorëve.

 

Shtetasja polake “Sapo më kafshoi një qen endacak në shëtitoren e Sarandës

 

Në mesazhin e dërguar për Saranda Web, ajo shkruan:

“Sapo, pak çaste më parë, më kafshoi një qen endacak në shëtitoren e Sarandës. Bëni diçka më në fund, sepse situata po bëhet gjithnjë e më e rrezikshme.”

 

Ajo bën me dije se pas ngjarjes është paraqitur në spital, ku ka marrë trajtimin e nevojshëm.

Sipas saj, prej rreth një viti e gjysmë kujdeset për një qen të adoptuar nga Saranda, të cilin e shëtit gjithmonë me zinxhir dhe po e edukon për sjellje korrekte. Megjithatë, ajo thekson se problem mbeten qentë endacakë agresivë që lëvizin lirshëm në shëtitore.

 

“Praktikisht nuk mund të shëtisim me qenin tonë në shëtitore, sepse këta qen janë agresivë dhe na sulen. Kjo nuk është hera e parë që kafshohet një njeri në Shëtitore,” shprehet ajo.

 

Polakja ka dërguar gjithashtu Saranda Web fotografi nga ngjarja, duke theksuar se ato mund të përdoren për të dokumentuar rastin, me shpresën se kjo do të ndikojë në ndërgjegjësimin e opinionit publik dhe në marrjen e masave konkrete për menaxhimin e qenve endacakë.

 

Rasti rikthen në vëmendje problematikën e qenve endacakë në Sarandë, një çështje e ngritur vazhdimisht nga banorët, veçanërisht gjatë sezonit turistik, kur qyteti frekuentohet nga mijëra vizitorë çdo ditë.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Gati puna për nisjen e tunelit në Bypass-in e Sarandës &#8211; VIDEO

Gati puna për nisjen e tunelit në Bypass-in e Sarandës – VIDEO
Seaview Restaurant në Sarandë kërkon Kamarier. Nuk ofrohet akomodim

Seaview Restaurant në Sarandë kërkon Kamarier. Nuk ofrohet akomodim
Terminali në Sarandë nis funksionimin, por autobusët vijojnë të futen në qytet për parkim

Terminali në Sarandë nis funksionimin, por autobusët vijojnë të futen në qytet për parkim
Grand Hotel Sarandë kërkon Kamarier dhe Sanitare

Grand Hotel Sarandë kërkon Kamarier dhe Sanitare
Sip N’Sin Cocktail Lab kërkon Hostess, Ndihmës Barist/e dhe Sanitare

Sip N’Sin Cocktail Lab kërkon Hostess, Ndihmës Barist/e dhe Sanitare
Nesër do të ketë një shpërthim në kantierin e Bypass-it të Sarandës, kufizohet qarkullimi

Nesër do të ketë një shpërthim në kantierin e Bypass-it të Sarandës, kufizohet qarkullimi

Suvenire

Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.