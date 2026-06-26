SHTËPIA Restaurant në Ksamil kërkon të punësojë Ndihmës Kuzhinier/e
Eksperienca e punës përbën avantazh.
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 246 9399
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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