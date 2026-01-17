Shqipëria, destinacion i jahteve: Forbes e sheh vendin si qendrën e re të luksit në Mesdhe
Shqipëria, destinacion i jahteve, po tërheq gjithnjë e më shumë vëmendjen e industrisë ndërkombëtare të luksit. Revista prestigjioze Forbes i ka kushtuar një artikull të posaçëm bregdetit shqiptar, duke e cilësuar vendin si destinacionin e ardhshëm strategjik për jahte luksoze në Mesdhe dhe një “territor të ri” për zhvillime të mëdha në këtë industri.
Sipas Forbes, bregdeti shqiptar – ende i panjohur për shumicën e pronarëve të jahteve – ndodhet në prag të një transformimi të thellë. Ndërtimi i rrjetit të marinave moderne dhe zhvillimi i resorteve luksoze pritet ta pozicionojnë Shqipërinë si një ndalesë të rëndësishme në itineraret mesdhetare të jahteve, duke kombinuar bukurinë natyrore, ujërat kristal dhe logjistikën bashkëkohore.
Shqipëria, ende pak e eksploruar nga industria e jahteve
Megjithëse ka një bregdet të krahasueshëm me Greqinë dhe Malin e Zi, Shqipëria ka qenë deri tani një destinacion periferik për industrinë e jahteve. Sipas IYC, agjencia rezervon vetëm rreth 30 javë charter në vit për Shqipërinë, çka përfaqëson vetëm 0.27% të aktivitetit të saj në Mesdhe.
Shkaku kryesor, sipas analizës së Forbes, ka qenë mungesa e infrastrukturës dhe zhvillimeve luksoze të nevojshme për këtë treg ekskluziv.
Strategjia për ta kthyer Shqipërinë në qendër të jahteve
Kjo situatë, sipas Forbes, po ndryshon me shpejtësi. Autoritetet shqiptare kanë shpallur një strategji ambicioze për ndërtimin e një rrjeti marinash përgjatë gjithë bregdetit, të afta të ofrojnë ndalesa funksionale dhe të sigurta për jahte gjatë gjithë sezonit mesdhetar.
Në krye të këtyre projekteve qëndron dizajneri italian i njohur Luca Dini, i cili e përshkruan Shqipërinë si një mundësi unike në Europë.
“Është një fletë e bardhë, një mundësi për të ndërtuar një vend,” – shprehet Dini, duke theksuar se pak vende europiane ofrojnë hapësira të tilla për zhvillime në shkallë të madhe.
Sipas tij, problemi kryesor aktual është logjistika:
“Shqipëria është si një vrimë e zezë krahasuar me Greqinë. Pronari i jahteve nuk ka ku të ankorojë dhe për këtë arsye e shmang vendin, edhe pse është jashtëzakonisht i bukur.”
Zhvillim i qëndrueshëm dhe ndikim ekonomik
Forbes vë në dukje se rrjeti i marinave do të funksionojë në mënyrë të integruar, duke ndarë resurset, përmirësuar efikasitetin dhe ulur ndikimin mjedisor, ndërsa pritet të sjellë rritje ekonomike përgjatë gjithë vijës bregdetare.
Projektet do të ndërthurin hotele luksoze me akomodime më të thjeshta, për t’i shërbyer njëkohësisht komuniteteve lokale dhe turistëve të pasur. Ndërtesat do të jenë të harmonizuara me natyrën, të “padukshme” nga deti, me çati të gjelbra dhe përdorim materialesh tradicionale si terrakota.
Shqipëria në hartën e jahteve të Mesdheut
Sipas parashikimeve, brenda 5 viteve shumica e këtyre projekteve do të përfundojnë, duke e shndërruar Shqipërinë në një destinacion serioz për industrinë e jahteve luksoze. Vendi pritet të integrohet në itinerare që përfshijnë Malin e Zi, Kroacinë dhe Venecian.
Ndërkohë, industria po shfaq shenja konkrete zhvillimi: në Vlorë u mbajt edicioni i parë i Balkans Sea Fair, panairi i parë i jahteve në vend, ndërsa projekti Durrës Yachts & Marina, me investim rreth 2.5 miliardë dollarë, është pjesërisht operativ që nga marsi 2025.
Nëse këto investime realizohen sipas planit, Shqipëria, destinacion i jahteve, mund të kthehet jo vetëm në rival të bregdeteve tradicionale mesdhetare, por edhe në një emër të ri të fuqishëm në hartën globale të jahteve luksoze.
