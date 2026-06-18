Shpallet tenderi 650 mijë euro për rikonstruksionin e Kopshteve Nr. 2 dhe Nr. 3 në Sarandë
Shpallet tenderi 650 mijë euro për rikonstruksionin e Kopshteve Nr. 2 dhe Nr. 3 në Sarandë.
Bashkia e Sarandës ka shpallur tenderin për rikonstruksionin e Kopshteve Nr. 2 dhe Nr. 3, një investim që pritet të përmirësojë ndjeshëm kushtet e edukimit parashkollor në qytet.
Sipas dokumenteve të tenderit, projekti parashikon rikonstruksionin e godinës ekzistuese të Kopshtit Nr. 3, me fokus përmirësimin e ambienteve të brendshme, klasave, hapësirave të lojës, sistemeve hidrosanitare, si dhe mobilimin sipas standardeve bashkëkohore për institucionet parashkollore.
Kopshti Nr. 3 ndodhet në rrugën “Lefter Talo” në Sarandë dhe aktualisht frekuentohet nga 146 fëmijë të organizuar në gjashtë grupe. Godina është dykatëshe, me sipërfaqe ndërtimore prej 860 metra katrorë dhe është ndërtuar para viteve 1990, kryesisht me mure mbajtëse prej tulle dhe guri, pa sisteme moderne antisizmike.
Fondi limit i procedurës është 51,041,666 lekë pa TVSH, ndërsa me përfshirjen e TVSH-së vlera e investimit arrin në rreth 61.25 milionë lekë, ose afërsisht 650 mijë euro.
Investimi synon modernizimin e ambienteve edukative, rritjen e sigurisë së godinave dhe krijimin e kushteve më të mira për fëmijët dhe stafin pedagogjik të kopshteve në Sarandë. Saranda Web
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