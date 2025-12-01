logo
Shpallet fituesi: Së shpejti nisin punimet në rrugën "Butrinti" (Turizëm – Kanali i Çukës)

01/12/2518:07

Shpallet fituesi: Së shpejti nisin punimet në rrugën "Butrinti" (Turizëm – Kanali i Çukës)

 

Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur fituesin e tenderit për rikualifikimin e rrugës “Butrinti”, një nga akset më të rëndësishme turistike të Sarandës, që lidh qytetin me zonën e Kanalit të Çukës dhe vijën bregdetare shumë të frekuentuar gjatë verës. Fitues është shpallur kompania ALMO KONSTRUKSION, me ofertë prej 192,764,078 lekë pa TVSH.

 

Shpallet fituesi: Së shpejti nisin punimet në rrugën "Butrinti" (Turizëm - Kanali i Çukës) Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur fituesin e tenderit për rikualifikimin e rrugës “Butrinti”, një nga akset më të rëndësishme turistike të Sarandës, që lidh qytetin me zonën e Kanalit të Çukës dhe vijën bregdetare shumë të frekuentuar gjatë verës. Fitues është shpallur kompania ALMO KONSTRUKSION, me ofertë prej 192,764,078 lekë pa TVSH.

 

Projekti është pjesë e programit të transformimit urban për hapësirat publike të Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe synon modernizimin e infrastrukturës në një zonë që vitet e fundit ka patur rritje të madhe të vizitorëve.

 

Çfarë përfshin projekti?

 

Punimet do të fokusohen në:

 – rikualifikimin e infrastrukturës rrugore,

 – trotuare dhe hapësira për këmbësorët,

 – sistemimin e ujërave të bardha e të zeza,

 – përmirësimin e sinjalistikës dhe elementëve urbanë.

 

Projekti pritet të sjellë përmirësim të dukshëm të qarkullimit dhe pamjes urbane në hyrje të zonës turistike. Pas përfundimit të procedurave dhe nënshkrimit të kontratës, punimet pritet të nisin së shpejti dhe afati për përfundimin e ytre është 9 muaj.

 

Jetojmë si qeni – E moshuara dhe djali saj me epilepsi jetojnë në kasolle dhe pa drita – VIDEO

 

