Jetojmë si qeni – E moshuara dhe djali saj me epilepsi jetojnë në kasolle dhe pa drita – VIDEO
Jetojmë si qeni – E moshuara dhe djali saj me epilepsi jetojnë në një kasolle dhe pa drita. E moshuara dhe djali i sëmurë në Delvinë jetojnë në një kasolle, OSHEE u ka prerë dritat pasi nuk kishin mundësi për të paguar faturat
Në Delvinë, vetëm pak minuta larg qendrës së qytetit, një histori e rëndë varfërie dhe braktisjeje institucionale po vijon prej dekadash. Hasime Rakipi dhe djali i saj Harjo Rakipi, i cili vuan nga probleme shëndetësore, jetojnë prej më shumë se 35 vitesh në një kasolle prej llamarine, në kushte që nuk i ngjajnë as minimumit të jetesës.
Hapësira ku ata strehohen nuk kalon 10 metra katrorë, dhe në këtë ambient të rrënuar mungon çdo kusht elementar, përfshirë edhe tualetin. Dimrat e ftohtë dhe verat përvëluese e kthejnë kasollen në një vend të pamundur për të jetuar.
E si të mos mjaftonin të gjitha këto, familja prej dy vitesh jeton pa energji elektrike, pasi OSHEE ka ndërprerë furnizimin për shkak të pamundësisë për të paguar faturat. Harjo Rakipi, i sëmurë, dhe Hasime Rakipi detyrohen të kalojnë netët në errësirë totale, ndërsa ditët i përballojnë me vështirësi të mëdha.
Vajza e Hasime Rakipit thotë se situata është bërë e padurueshme dhe se familja ka kërkuar ndihmë për vite me radhë.
“Askush nuk ka ardhur t’i shohë. Jetojnë në errësirë, në lagështirë dhe në kushte të papranueshme. Kemi trokitur kudo, por nuk ka pasur zgjidhje,” shprehet ajo.
Ndërsa Hasime Rakipi, mes dhimbjes dhe lodhjes së viteve, tregon se është ankuar disa herë edhe në Bashkinë Delvinë, por zëri i saj nuk është dëgjuar asnjëherë.
Intervistë – Hasime Rakipi
“Kemi kërkuar ndihmë, por nuk na ka parë njeri. Nuk kemi as dritë, as kushte. Dua vetëm pak ndihmë për djalin,” thotë ajo me zërin që i dridhet.
Rasti i kësaj familjeje ngre pikëpyetje të mëdha mbi funksionimin e skemave sociale dhe vëmendjen që institucionet duhet t’u kushtojnë rasteve të tilla ekstreme. Ndërsa zgjidhja mungon, në Delvinë, një nënë e moshuar dhe djali i saj vazhdojnë të jetojnë në kushte që sfidojnë çdo ndjenjë humaniteti.
