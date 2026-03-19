logo
0
Rezervime Suvenire

Shkollat do jenë hapur edhe pas mësimit, qeveria plan për angazhimin e mësuesve në pension

19/03/2618:47

Shperndaje:

Qeveria po përgatit një program të ri kombëtar që synon zgjerimin e aktiviteteve në shkollat parauniversitare edhe pas përfundimit të orarit mësimor. Nisma parashikon që ambientet shkollore të përdoren për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme edukative, kulturore dhe sportive për nxënësit.

 

Sipas ministres së Arsimit, Mirela Kumbaro, programi do të përfshijë jo vetëm mësuesit aktualë, por edhe mësues të dalë në pension, si dhe ata që janë në pritje punësimi. Gjithashtu, pritet të angazhohen edhe persona me përvojë në fusha si arti, muzika, teatri dhe zanatet, në varësi të aktiviteteve që do të zhvillohen në çdo shkollë.

 

Ky program pritet të shoqërohet me ndryshime ligjore, të cilat do të përcaktojnë mënyrën e funksionimit dhe financimit të tij, përfshirë edhe pagesat për orët shtesë të angazhimit. Autoritetet synojnë që aktivitetet pas mësimit të zbatohen në të gjitha shkollat e vendit, duke krijuar një strukturë të unifikuar në nivel kombëtar.

 

Në Shqipëri funksionojnë rreth 1498 shkolla parauniversitare dhe sistemi përfshin afërsisht 345 mijë nxënës nga klasa e parë deri në maturë.

 

Në të njëjtën mbledhje të Këshillit të Ministrave janë miratuar edhe disa vendime të tjera në fushën e arsimit dhe kërkimit shkencor. Ndër to përfshihet mundësia që agjenci të tjera publike të krijojnë institute kërkimore, si dhe përcaktimi i kategorive të pagave dhe shpërblimeve për kërkuesit shkencorë.

 

Po ashtu, është vendosur transformimi i Qendrës së Shërbimeve Arsimore në një agjenci autonome, me qëllim riorganizimin dhe përmirësimin e shërbimeve që lidhen me proceset arsimore. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Suvenire

Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.