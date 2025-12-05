logo
Shkollat dhe stadiumet në Konispol dhe Delvinë hapësirat që do të përshtaten për pritjen e azilantëve nga Azia

05/12/2025

Struktura arsimore dhe sportive në bashkitë Konispol dhe Delvinë janë identifikuar nga autoritetet si hapësira që do të përshtaten për pritjen e azilantëve që vijnë kryesisht nga vendet aziatike dhe zonat në konflikt, si Afganistani, Pakistani, Siria, Irani, Libani dhe Gaza. Këto masa janë pjesë e Strategjisë Kombëtare për Menaxhimin e Flukseve Migratore, e cila thekson nevojën për rritjen e kapaciteteve pritëse në nivel vendor dhe reagimin e shpejtë në situata emergjente.

 

Delvina: Stadiumi i qytetit, pika kryesore e akomodimit

 

Në Bashkinë Delvinë, stadiumi i qytetit është përcaktuar si objekti kryesor që do të shfrytëzohet për ngritjen e qendrës së përkohshme të pritjes. Hapësira e tij e gjerë dhe pozicioni i përshtatshëm e bëjnë një nga pikat kryesore të menaxhimit të flukseve migratore në jug të vendit.

 

Konispoli: 410 vende pritjeje në shkolla dhe qendra komunitare

 

Bashkia Konispol ka vënë në dispozicion disa struktura arsimore dhe komunitare që së bashku ofrojnë 410 vende akomodimi, si pjesë e planit kombëtar 2026–2028:

 

  • Shkolla e Konispolit – 150 vende
  • Shkolla e Xarrës – 100 vende
  • Shkolla e Mursisë – 100 vende
  • Qendra Komunitare Mursi – 60 vende

 

Këto hapësira pritet të përdoren për sistemimin e migrantëve që hyjnë ilegalisht në territorin shqiptar, duke siguruar strehim të menjëhershëm në kushte emergjente, në përputhje me objektivat e Strategjisë Kombëtare që parashikon “përdorimin maksimal të infrastrukturës publike ekzistuese për përballimin e flukseve të papritura”.

Konispoli dhe Delvina konsiderohen zona strategjike në menaxhimin e flukseve migratore për shkak të pozicionit të tyre gjeografik dhe mundësive infrastrukturore. Procesi i vlerësimit të hapësirave të tjera në jug po vazhdon, ndërsa qendrat e planifikuara synojnë të garantojnë kushte të standardizuara dhe kapacitete të mjaftueshme pritjeje gjatë viteve të ardhshme.

 

