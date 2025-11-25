logo
Shkarkohet kryetari i Partisë Socialiste në Delvinë Izet Silaj, emërohet Nertil Boçi

Shkarkohet kryetari i Partisë Socialiste në Delvinë Izet Silaj, emërohet Nertil Boçi

 

Në Degën e Partisë Socialiste në Delvinë ka ndodhur një ndryshim i papritur në drejtim. Kryetari i deritanishëm i PS-së Delvinë Izet Silaj është shkarkuar nga detyra, ndërsa në vend të tij është emëruar Nertil Boçi. Ende nuk dihen zyrtarisht arsyet e kësaj lëvizjeje, si edhe detajet mbi procedurën e ndjekur për zgjedhjen e kryetarit të ri.

 

 

Nertil Boçi u prezantua sot në një takim të zgjeruar të strukturave të Partisë Socialiste në Delvinë, takim ku mori pjesë edhe deputeti i zonës, Ardit Bido. Pas prezantimit, deputeti Bido publikoi një reagim në rrjetet sociale, ku foli për arsyet e ndryshimit dhe qëllimet e reorganizimit të degës së PS në Delvinë.

 

Ardit Bido shkruan:

 

“Në Delvinë zhvilluam mbledhjen e zgjeruar të Partisë Socialiste, ku prezantuam kryetarin e ri të PS-së, Nertil Boçi. Ky ndryshim vjen me synimin për të rigjallëruar strukturat, për të forcuar organizimin dhe për të sjellë energji të re në punën e përditshme të partisë.

Në këtë periudhë të vështirë për komunitetin, strukturat e PS Delvinë janë në terren, duke dëgjuar nga afër shqetësimet e qytetarëve dhe duke u qëndruar pranë për çdo zgjidhje.

Qëllimi ynë është i qartë: të jemi afër njerëzve dhe të adresojmë nevojat e tyre me përgjegjësi dhe veprim.”

 

Deri më tani,  nuk janë dhënë sqarime shtesë mbi arsyet e shkarkimit të kryetarit të mëparshëm, ndërsa mbetet për t’u parë në ditët e ardhshme nëse do ketë komunikime të tjera zyrtare.

 

