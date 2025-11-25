Shkarkohet kryetari i Partisë Socialiste në Delvinë Izet Silaj, emërohet Nertil Boçi
Shkarkohet kryetari i Partisë Socialiste në Delvinë Izet Silaj, emërohet Nertil Boçi
Në Degën e Partisë Socialiste në Delvinë ka ndodhur një ndryshim i papritur në drejtim. Kryetari i deritanishëm i PS-së Delvinë Izet Silaj është shkarkuar nga detyra, ndërsa në vend të tij është emëruar Nertil Boçi. Ende nuk dihen zyrtarisht arsyet e kësaj lëvizjeje, si edhe detajet mbi procedurën e ndjekur për zgjedhjen e kryetarit të ri.
Nertil Boçi u prezantua sot në një takim të zgjeruar të strukturave të Partisë Socialiste në Delvinë, takim ku mori pjesë edhe deputeti i zonës, Ardit Bido. Pas prezantimit, deputeti Bido publikoi një reagim në rrjetet sociale, ku foli për arsyet e ndryshimit dhe qëllimet e reorganizimit të degës së PS në Delvinë.
Ardit Bido shkruan:
“Në Delvinë zhvilluam mbledhjen e zgjeruar të Partisë Socialiste, ku prezantuam kryetarin e ri të PS-së, Nertil Boçi. Ky ndryshim vjen me synimin për të rigjallëruar strukturat, për të forcuar organizimin dhe për të sjellë energji të re në punën e përditshme të partisë.
Në këtë periudhë të vështirë për komunitetin, strukturat e PS Delvinë janë në terren, duke dëgjuar nga afër shqetësimet e qytetarëve dhe duke u qëndruar pranë për çdo zgjidhje.
Qëllimi ynë është i qartë: të jemi afër njerëzve dhe të adresojmë nevojat e tyre me përgjegjësi dhe veprim.”
Deri më tani, nuk janë dhënë sqarime shtesë mbi arsyet e shkarkimit të kryetarit të mëparshëm, ndërsa mbetet për t’u parë në ditët e ardhshme nëse do ketë komunikime të tjera zyrtare.
