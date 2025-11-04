Shkarkohet drejtori i Kadastrës së Sarandës për performancë të dobët
Shkarkohet drejtori i Kadastrës së Sarandës për performancë të dobët
Në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës ka pasur sërish lëvizje në drejtori të rëndësishme të vendit. Drejtori i Kadastrës së Sarandës, Ilir Çibuku, është shkarkuar nga detyra me urdhër të drejtoreshës së përgjithshme Lorena Goxhobelli, për shkak të performancës së dobët në ofrimin e shërbimeve dhe trajtimin e aplikimeve të qytetarëve.
Burime nga institucioni bëjnë të ditur se vendimi është marrë pas një vlerësimi të brendshëm mbi eficiencën dhe cilësinë e punës në zyrat vendore, ku Saranda është renditur ndër drejtori me volum të lartë ankesash dhe vonesash në procedura.
Në krye të institucionit është komanduar përkohësisht një punonjës i brendshëm deri në emërimin e drejtorit të ri.
Kadastra e Sarandës mbetet një nga zyrat më të rëndësishme në jug të vendit, për shkak të numrit të madh të pronave në zonën bregdetare dhe interesave të larta për zhvillim turistik e urbanistik.
