logo
0
Rezervime Suvenire

Shkarkohet drejtori i Kadastrës së Sarandës për performancë të dobët

04/11/2521:14

Shperndaje:

Shkarkohet drejtori i Kadastrës së Sarandës për performancë të dobët

 

Në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës ka pasur sërish lëvizje në drejtori të rëndësishme të vendit. Drejtori i Kadastrës së Sarandës, Ilir Çibuku, është shkarkuar nga detyra me urdhër të drejtoreshës së përgjithshme Lorena Goxhobelli, për shkak të performancës së dobët në ofrimin e shërbimeve dhe trajtimin e aplikimeve të qytetarëve.

 

 

 

Burime nga institucioni bëjnë të ditur se vendimi është marrë pas një vlerësimi të brendshëm mbi eficiencën dhe cilësinë e punës në zyrat vendore, ku Saranda është renditur ndër drejtori me volum të lartë ankesash dhe vonesash në procedura.

Në krye të institucionit është komanduar përkohësisht një punonjës i brendshëm deri në emërimin e drejtorit të ri.

 

Kadastra e Sarandës mbetet një nga zyrat më të rëndësishme në jug të vendit, për shkak të numrit të madh të pronave në zonën bregdetare dhe interesave të larta për zhvillim turistik e urbanistik.

 

Saranda përmbytet sërish: Ujërat e zeza dhe të bardha pushtojnë Shëtitoren pas vetëm 15 minutash shi

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Shkarkohet drejtori i Kadastrës së Sarandës për performancë të dobët

Shkarkohet drejtori i Kadastrës së Sarandës për performancë të dobët
Prefektja Evis Allushi zhvillon vizitë prezantuese në Sarandë, takim me zjarrfikësit dhe drejtuesit lokalë

Prefektja Evis Allushi zhvillon vizitë prezantuese në Sarandë, takim me zjarrfikësit dhe drejtuesit lokalë
Saranda përmbytet sërish: Ujërat e zeza dhe të bardha pushtojnë Shëtitoren pas vetëm 15 minutash shi

Saranda përmbytet sërish: Ujërat e zeza dhe të bardha pushtojnë Shëtitoren pas vetëm 15 minutash shi
Gola dhe spektakël në Sarandë: Butrinti fiton 3-2 ndaj Tomorit &#8211; VIDEO

Gola dhe spektakël në Sarandë: Butrinti fiton 3-2 ndaj Tomorit – VIDEO
Butrinti – Tomori drejtpërdrejt në Saranda Web, të hënën më 3 nëntor në orën 13:00

Butrinti – Tomori drejtpërdrejt në Saranda Web, të hënën më 3 nëntor në orën 13:00
Bujar Leskaj tërhiqet nga Partia Demokratike: “Do lë mandatin për t’i hapur rrugë brezit të ri politik”

Bujar Leskaj tërhiqet nga Partia Demokratike: “Do lë mandatin për t’i hapur rrugë brezit të ri politik”

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.