Sekuestrohen 36 kilogramë kanabis dhe para në dy makina ku udhëtonin tre persona
Policia greke ka sekuestruar 36 kilogramë e 250 gramë kanabis të papërpunuar gjatë një operacioni të zhvilluar mbrëmjen e djeshme në një zonë të Janinës. Lënda narkotike u gjet në një automjet, ndërsa një makinë tjetër dyshohet se shoqëronte ngarkesën.
Operacioni u zhvillua pas informacioneve të siguruara nga strukturat kundër narkotikëve të Janinës, në bashkëpunim me njësinë e dytë të Rojës Kufitare të Filatit, në Thesproti.
Gjatë ndërhyrjes, policia ndaloi dy automjete që lëviznin njëri pas tjetrit. Në makinën e parë udhëtonin dy shqiptarë, ndërsa në të dytën ndodhej një shqiptar tjetër.
Nga kontrolli në automjetin e dytë u zbuluan 34 pako me kanabis, me peshë të përgjithshme 36 kilogramë e 250 gramë. Sipas policisë, sekuestrimi pengoi trafikimin e mëtejshëm të kësaj sasie. Hetimet treguan se dy shqiptarët në makinën e parë dyshohet se kishin rolin e shoqëruesve të automjetit të ngarkuar me drogë, duke lëvizur përpara tij.
Në kuadër të operacionit u sekuestruan të dyja makinat, 2.935 euro, 40.480 lekë dhe tre telefona celularë. Në kontrolle ndihmuan edhe qentë e policisë “Ikarus” dhe “Jerry”.