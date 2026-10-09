Sekuestrohen 36 kilogramë kanabis dhe para në dy makina ku udhëtonin tre persona

Sekuestrohen 36 kilogramë kanabis dhe para në dy makina ku udhëtonin tre persona

Policia greke ka sekuestruar 36 kilogramë e 250 gramë kanabis të papërpunuar gjatë një operacioni të zhvilluar mbrëmjen e djeshme në një zonë të Janinës. Lënda narkotike u gjet në një automjet, ndërsa një makinë tjetër dyshohet se shoqëronte ngarkesën.

Sekuestrohen 36 kilogramë kanabis dhe para në dy makina ku udhëtonin tre persona

Operacioni u zhvillua pas informacioneve të siguruara nga strukturat kundër narkotikëve të Janinës, në bashkëpunim me njësinë e dytë të Rojës Kufitare të Filatit, në Thesproti.

Gjatë ndërhyrjes, policia ndaloi dy automjete që lëviznin njëri pas tjetrit. Në makinën e parë udhëtonin dy shqiptarë, ndërsa në të dytën ndodhej një shqiptar tjetër.

Nga kontrolli në automjetin e dytë u zbuluan 34 pako me kanabis, me peshë të përgjithshme 36 kilogramë e 250 gramë. Sipas policisë, sekuestrimi pengoi trafikimin e mëtejshëm të kësaj sasie. Hetimet treguan se dy shqiptarët në makinën e parë dyshohet se kishin rolin e shoqëruesve të automjetit të ngarkuar me drogë, duke lëvizur përpara tij.

Në kuadër të operacionit u sekuestruan të dyja makinat, 2.935 euro, 40.480 lekë dhe tre telefona celularë. Në kontrolle ndihmuan edhe qentë e policisë “Ikarus” dhe “Jerry”.

NDAJE ME MIQTË

NA NDIQNI:

Facebook Saranda Web +207,000 ndjekës Instagram @sarandaweb +36,000 ndjekës TikTok @sarandaweb +23,000 ndjekës YouTube Saranda Web +14,000 abonentë

POSTIMET E FUNDIT
Sekuestrohen 36 kilogramë kanabis dhe para në dy makina ku udhëtonin tre persona

Sekuestrohen 36 kilogramë kanabis dhe para në dy makina ku udhëtonin tre persona

Lexoni më shumë
Atentati në Sarandë, dyshime për lidhje me tre të arrestuar në Shkodër

Atentati në Sarandë, dyshime për lidhje me tre të arrestuar në Shkodër

Lexoni më shumë
Salla e qendrës kulturore “Myrteza Leka” në Delvinë drejt rikonstruksionit

Salla e qendrës kulturore “Myrteza Leka” në Delvinë drejt rikonstruksionit

Lexoni më shumë
Përmbyset maunia me misër në aksin Kardhiq–Delvinë, policia në vendngjarje

Përmbyset maunia me misër në aksin Kardhiq–Delvinë, policia në vendngjarje

Lexoni më shumë
Vallja e Osman Takës nga Konispoli përfshihet në Listën Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore Jomateriale

Vallja e Osman Takës nga Konispoli përfshihet në Listën Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore Jomateriale

Lexoni më shumë
Një vit pas përmbytjeve, rruga dhe ndriçimi drejt Manastirit të Kostarit ende pa ndërhyrje

Një vit pas përmbytjeve, rruga dhe ndriçimi drejt Manastirit të Kostarit ende pa ndërhyrje

Lexoni më shumë
Lexoni postimet e fundit

NJOFTIME
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Njoftime Njoftime Blej Shitje Njoftime Pune

Sarandaweb

Kontakt Rreth SarandaWeb Kushtet e shërbimit Politika e Privatësisë

©SARANDAWEB - 2026 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.