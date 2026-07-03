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Seaview Restaurant në Sarandë kërkon Kamarier. Nuk ofrohet akomodim

03/07/2617:50

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Seaview Restaurant në Sarandë kërkon të punësojë:

 

 – Kamarier/e (me njohuri të gjuhës angleze)

 

Orari i punës është 15:00 – 24:00. Akomodimi nuk ofrohet.

 

📞 Kontakt / WhatsApp: +355 68 845 9454

 

Seaview Restaurant në Sarandë kërkon Kamarier. Nuk ofrohet akomodim

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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