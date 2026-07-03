Seaview Restaurant në Sarandë kërkon Kamarier. Nuk ofrohet akomodim
Seaview Restaurant në Sarandë kërkon të punësojë:
– Kamarier/e (me njohuri të gjuhës angleze)
Orari i punës është 15:00 – 24:00. Akomodimi nuk ofrohet.
📞 Kontakt / WhatsApp: +355 68 845 9454
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