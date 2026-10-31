Saranda kryeson portet shqiptare për pasagjerët, përballon 48.4% të lëvizjeve gjatë korrik–shtatorit

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Saranda kryeson portet shqiptare për pasagjerët, përballon 48.4% të lëvizjeve gjatë korrik–shtatorit

Porti i Sarandës ka regjistruar numrin më të lartë të pasagjerëve mes porteve shqiptare gjatë tremujorit të tretë të vitit 2026. Në periudhën korrik–shtator, ai ka përballuar 48.4% të lëvizjeve të udhëtarëve përmes transportit detar, duke u renditur përpara Durrësit dhe Vlorës.

Në të gjitha portet e vendit janë regjistruar gjithsej 955,988 pasagjerë gjatë kësaj periudhe. Pas Sarandës, porti i Durrësit ka zënë 42.6% të totalit, ndërsa ai i Vlorës 9%. Kështu, pothuajse një në dy lëvizje pasagjerësh është kryer përmes portit të Sarandës.

Kjo peshë e vendos Sarandën në një pozicion të rëndësishëm për transportin detar të udhëtarëve gjatë muajve të sezonit turistik. Shifrat i referohen lëvizjeve të pasagjerëve në porte dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht numrin e turistëve të veçantë që kanë vizituar qytetin.

Ndërsa Saranda kryeson për pasagjerët, Durrësi mban pjesën dërrmuese të transportit të mallrave. Gjatë korrikut, gushtit dhe shtatorit 2026, përmes këtij porti janë transportuar rreth 2.3 milionë tonë mallra, ose 95.8% e volumit të përgjithshëm të përpunuar nga portet shqiptare. Krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2025, ky volum është rritur me 9.7%.

Në strukturën e mallrave të transportuara përmes porteve, grupi “Koks dhe produkte të rafinuara të naftës” zë 17.5% të totalit, i ndjekur nga metalet bazë dhe produktet metalike të fabrikuara me 15.6%. Produktet e tjera minerale jometalike përfaqësojnë 12.5%, ndërsa qymyri, linjiti, nafta bruto dhe gazi natyror zënë së bashku 11.4%.

Rritje është regjistruar edhe në volumin e mallrave të tregtuara përmes detit. Eksportet dhe importet e transportuara në rrugë detare kanë arritur në 1.567 milionë tonë gjatë tremujorit të tretë të vitit 2026, me një shtim prej 6.9% kundrejt së njëjtës periudhë të një viti më parë.

Transporti detar ka përballuar 41.7% të peshës së përgjithshme të mallrave të eksportuara dhe 66.1% të atyre të importuara. Të dhënat tregojnë dy role të dallueshme të porteve kryesore: Durrësi si qendra dominuese e transportit të mallrave dhe Saranda si porti me fluksin më të lartë të pasagjerëve për periudhën korrik–shtator. Saranda Web

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