Saranda gjallërohet nga Panairi i 13-të i Suvenireve – VIDEO
Saranda gjallërohet nga Panairi i 13-të i Suvenireve
Shëtitorja buzë Jonit dhe Saranda u kthye edhe një herë në një qendër të gjallë ngjyrash, kulture dhe tradite, falë edicionit të 13-të i Panairi i Suvenireve. Ky event tashmë është shndërruar në një ndër ngjarjet më të rëndësishme të sezonit turistik në qytetin bregdetar. Organizuar nga Agjencia AJMMI me mbështetjen e Bashkisë Sarandë, panairi solli në qytet rreth 100 artizanë nga Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi.
Artizanat nga Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi në Sarandë
Edicioni i këtij viti i Panairit të Suvenireve në Sarandë mblodhi së bashku mjeshtër nga treva të ndryshme shqiptare dhe rajonale, të cilët ekspozuan punimet e tyre artizanale në pavionët përgjatë shëtitores. Nga Prishtina dhe Gjakova, deri në Konispol, çdo artizan solli punime që pasqyrojnë mjeshtërinë, shpirtin krijues dhe trashëgiminë kulturore të brezave.
Punimet artizanale përfshinin motive tradicionale, punime druri, qëndisma, vepra qeramike dhe ornamente dekorative, duke ofruar për vizitorët një mundësi të veçantë për të marrë me vete një kujtim autentik nga Saranda.
Pjesëmarrja e të rinjve artizanë ishte një nga surprizat më pozitive të këtij edicioni. Prania e tyre tregoi se traditat e artit popullor shqiptar po përcillen me sukses tek brezi i ri, duke e mbajtur të gjallë këtë pasuri kulturore.
Vlerësimi nga Bashkia Sarandë
Në aktivitet mori pjesë edhe Nënkryetari i Bashkisë Sarandë, Florjan Sali, i cili e cilësoi panairin si një ndër ngjarjet më të rëndësishme të këtij sezoni turistik.
Ai vizitoi një nga një pavionët e artizanëve, u njoh nga afër me punimet e tyre dhe i përgëzoi për mjeshtërinë e treguar. Sali shprehu falënderime të veçanta për artizanët e rinj, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së identitetit kulturor përmes artizanatit.
“Ky panair është një pasqyrë e gjallë e kulturës sonë, një urë lidhëse mes brezave dhe një vlerë e shtuar për turizmin e Sarandës,” – tha ai.
Panairi i Suvenireve, traditë e çmuar për turizmin e Sarandës
I zhvilluar për të 13-in vit radhazi, Panairi i Suvenireve në Sarandë është shndërruar në një brand turistik dhe kulturor për qytetin bregdetar. Ngjarja nuk shërben vetëm për promovimin e artit popullor dhe punimeve artizanale, por është edhe një pikë takimi ku bashkohen kultura të ndryshme të trevave shqiptare dhe të rajonit.
Panairi i jep Sarandës një identitet të veçantë gjatë verës, duke i shtuar gjallëri shëtitores buzë Jonit dhe duke u ofruar vizitorëve një eksperiencë unike kulturore.
Saranda panairi i suvenireve nuk është thjesht një ekspozitë artizanale, por një ngjarje që pasuron jetën kulturore të qytetit dhe forcon rolin e tij si destinacion turistik. Me traditën dhe ngjyrat e tij, panairi i 13-të dëshmoi edhe një herë se artizanati është pjesë e gjallë e identitetit shqiptar dhe një vlerë e shtuar për zhvillimin e turizmit në Sarandë.
