Rruga e shembur në Vllahat – një lagje mbetet e izoluar pas rrëshqitjes së tokës – VIDEO

06/12/2518:34

Rruga e shembur në Vllahat – një lagje mbetet e izoluar pas rrëshqitjes së tokës

 

Një situatë e rëndë është regjistruar në fshatin Vllahat, ku një pjesë e rrugës së fshatit është shembur plotësisht pas reshjeve të shumta dhe rrëshqitjes së tokës. Nga pamjet e siguruara nga banorët, shihet një krater i madh i hapur në trupin e rrugës, duke e bërë të pamundur qarkullimin në këtë segment.

 

 

Si pasojë, një lagje e tërë ka mbetur e izoluar, pasi rruga që shërben për lidhjen me pjesën tjetër të fshatit është ndërprerë. Banorët thonë se aktualisht asnjë mjet nuk mund të kalojë, ndërsa situata mbetet e pasigurt për shkak të rrëshqitjes së vazhdueshme të dheut.

 

Rrugë e rëndësishme për punët bujqësore dhe lidhjen me fshatrat fqinjë

 

Rruga e dëmtuar nuk ka rëndësi vetëm për banorët e lagjes së izoluar. Ajo përdoret çdo ditë nga familjet e zonës për të shkuar drejt tokave dhe ullishtave, ndërsa shërben edhe si lidhje e rëndësishme midis Vllahatit, fshatit Kostar dhe qytetit të Delvinës.

 

 

Banorët e prekur shprehen të shqetësuar, duke thënë se izolimi u pengon aktivitetin e përditshëm, veçanërisht aksesin drejt pronave të tyre bujqësore dhe lëvizjen bazë në fshat.

Banorët e Vllahatit kërkojnë që situata të marrë vëmendjen e duhur, pasi rrëshqitja ka ndodhur në një segment kyç që ndikon direkt jetën e përditshme të banorëve dhe komunikimin e tyre me zonat përreth.

 

