Fshati Kostar në Finiq i izoluar prej 12 ditësh – Banorët: “Jemi pa bukë, bashkia nuk do t’ia dijë” – VIDEO

29/11/2518:18

Fshati Kostar në Finiq i izoluar prej 12 ditësh – Banorët: “Jemi pa bukë, bashkia nuk do t’ia dijë”

 

Fshati Kostar në bashkinë Finiq vijon të jetë i izoluar prej 12 ditësh, pasi rruga e vetme që e lidh me zonat e tjera është rrëshkitur si pasojë e reshjeve të dendura të ditëve të fundit. Segmenti është bërë plotësisht i pakalueshëm, duke lënë dhjetëra banorë të bllokuar brenda fshatit.

 

Banorët tregojnë për Saranda Web se situata është bërë dramatike:

 

 

“Fshati është pa bukë. Prej ditësh askush nuk vjen të na ndihmojë. Bashkia nuk do t’ia dijë,” shprehen ata, duke kërkuar ndërhyrje urgjente nga autoritetet lokale.

 

Rrëshkitja e rrugës është shkaktuar nga volumi i lartë i reshjeve që kanë goditur gjithë zonën, ndërsa probleme të ngjashme janë raportuar edhe në fshatra të Delvinës, Konispolit dhe Finiqit. Shira të tillë kanë dëmtuar infrastrukturën rurale, duke izoluar banesa, dëmtuar rrugë dhe vështirësuar qarkullimin e mjeteve dhe furnizimin me ushqime.

 

Banorët e Kostarit kërkojnë që institucionet të ndërhyjnë menjëherë për të hapur rrugën, pasi situata rrezikon të përkeqësohet, sidomos për të moshuarit dhe familjet me fëmijë.

 

