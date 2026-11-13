Rregulla të reja për shtigjet turistike, mundësi për zhvillimin e turizmit në Delvinë, Finiq, Konispol dhe Lukovë
Shqipëria do të zbatojë rregulla të reja për regjistrimin, mirëmbajtjen dhe sigurinë e shtigjeve turistike. Rregullorja e miratuar nga ministria përgjegjëse për turizmin synon që itineraret e ecjes në natyrë të jenë më të organizuara, të pajisura me sinjalistikë dhe më të sigurta për turistët vendas e të huaj.
Kjo nismë ka rëndësi të veçantë për zonat e Delvinës, Finiqit, Konispolit dhe Lukovës, të cilat kanë potencial për zhvillimin e turizmit natyror, malor dhe rural. Peizazhet, fshatrat tradicionale, monumentet e kulturës dhe rrugët e vjetra që lidhin vendbanimet mund të shndërrohen në itinerare tërheqëse për vizitorët, nëse identifikohen, mirëmbahen dhe promovohen siç duhet.
Sipas rregullores së re, të gjitha shtigjet turistike do të regjistrohen në një Regjistër Kombëtar dhe do të klasifikohen në katër kategori, sipas vështirësisë së përshkimit: shtigje të lehta, shtigje malore të moderuara, shtigje malore të vështira dhe rrugëkalime alpine. Vlerësimi do të marrë parasysh terrenin, pjerrësinë dhe rreziqet që mund të hasin vizitorët.
Një nga risitë është krijimi i një Platforme Kombëtare të Shtigjeve Turistike. Përmes saj, turistët do të mund të informohen paraprakisht për gjatësinë e rrugës, kohëzgjatjen e ecjes, nivelin e vështirësisë, burimet e ujit dhe vendet me interes natyror apo kulturor. Platforma do të ofrojë gjithashtu paralajmërime për kushtet e motit dhe njoftime për shtigjet që mund të jenë përkohësisht të mbyllura.
Për zonën e Delvinës dhe Finiqit, një rrjet i organizuar shtigjesh mund të ndihmojë në tërheqjen e turistëve drejt fshatrave dhe pikave të trashëgimisë kulturore. Në Konispol, itineraret natyrore dhe rurale mund të krijojnë mundësi të reja për bizneset dhe banorët, ndërsa në Lukovë, lidhja e zonave bregdetare me fshatrat dhe terrenet malore mund të zgjerojë ofertën turistike përtej plazheve dhe sezonit veror.
Rregullorja parashikon gjithashtu standarde të përbashkëta për tabelat orientuese, shënjimin e rrugëve dhe mirëmbajtjen e tyre. Personat që merren me projektimin, kontrollin dhe administrimin e shtigjeve do t’u nënshtrohen trajnimeve dhe certifikimit. Kur një itinerar paraqet rrezik për vizitorët ose mjedisin, autoritetet mund të vendosin kufizime apo mbyllje të përkohshme.
Megjithatë, përfitimi real për këto zona do të varet nga zbatimi në terren. Regjistrimi i shtigjeve duhet të shoqërohet me investime për pastrimin, sinjalistikën, mirëmbajtjen dhe promovimin e tyre. Vetëm kështu pasuritë natyrore dhe kulturore të Delvinës, Finiqit, Konispolit dhe Lukovës mund të kthehen në mundësi konkrete për zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë lokale. Saranda Web