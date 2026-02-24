logo
0
Rezervime Suvenire

Rikthimi i Teatrit në Shkollë – Një Thirrje për Bashkinë, Zyrën Arsimore dhe Gjimnazin “Hasan Tahsini” në Sarandë

24/02/2617:38

Shperndaje:

Rikthimi i Teatrit në Shkollë – Një Thirrje për Bashkinë, Zyrën Arsimore dhe Gjimnazin “Hasan Tahsini” në Sarandë. Nga Vangjel Agora

 

Në një reagim publik drejtuar institucioneve arsimore dhe vendore në Sarandë, aktori dhe regjisori Vangjel Agora bën thirrje për rikthimin e aktiviteteve teatrore në shkollat e mesme, duke theksuar rëndësinë e tyre në formimin emocional dhe shoqëror të të rinjve.

 

Rikthimi i Teatrit në Shkollë – Një Thirrje për Bashkinë, Zyrën Arsimore dhe Gjimnazin “Hasan Tahsini” në Sarandë Vangjel agora

 

“Të nderuar përfaqësues të Zyrës Arsimore dhe drejtues të Shkollës së Mesme ‘Hasan Tahsini’,” – shkruan Agora, duke e nisur mesazhin e tij me një apel të drejtpërdrejtë institucional.

 

Sipas tij, në një kohë kur fenomenet e bullizmit, agresivitetit dhe izolimit social po shfaqen gjithnjë e më herët tek të rinjtë, shkolla duhet të shkojë përtej dijes akademike.

 

“Në një kohë kur fenomenet e bullizmit, agresivitetit dhe izolimit social po shfaqen gjithnjë e më herët tek të rinjtë, shkolla ka nevojë të forcojë jo vetëm dijen, por edhe formimin emocional dhe shoqëror të nxënësve,” – thekson Vangjel Agora.

 

Agora propozon rikthimin e rregullt të aktiviteteve teatrore dhe organizimin e olimpiadave teatrale ndërmjet shkollave të mesme, si një traditë që dikur ka qenë pjesë e gjallë e jetës kulturore të gjimnazit “Hasan Tahsini” në Sarandë.

 

“Teatri në shkollë nuk synon vetëm të krijojë aktorë, por të formojë të rinj më empatikë, më komunikues dhe më të sigurt në vetvete,” – shprehet ai.

 

Në reagimin e tij, ai kujton se shumë artistë të njohur shqiptarë i kanë hedhur hapat e parë pikërisht në skenat e olimpiadave teatrale të shkollave, ndër ta Luiza Xhuvani, Laert Vasili, Zef Mosi, Kostaq Nika, Mike Kalemi, Najada Elmazi dhe Niko Deraj.

 

Duke u mbështetur në përvojën e tij shumëvjeçare si aktor dhe regjisor, Agora argumenton se teatri është një mjet i fuqishëm edukimi.

 

“Përvoja ime shumëvjeçare si aktor dhe regjisor në punën me të rinj tregon se loja skenike ndihmon në uljen e tensioneve, rrit bashkëpunimin dhe përmirëson klimën në komunitetin shkollor,” – nënvizon ai.

 

Sipas tij, skena është një laborator i gjallë i qytetarisë, ku nxënësit mësojnë të dëgjojnë, të dialogojnë dhe të respektojnë mendimin ndryshe.

“Rikthimi i këtyre aktiviteteve në ‘Hasan Tahsini’ do të ishte një hap konkret drejt një shkolle më humane, më krijuese dhe më pranë nevojave reale të nxënësve,” – thekson Agora.

 

Në përmbyllje të thirrjes së tij, ai lë një mesazh të qartë për institucionet vendore dhe arsimore:

“Më shumë teatër sot, do të thotë më shumë dialog nesër. Le ta rikthejmë skenën si hapësirë edukimi, bashkëpunimi dhe qytetarie.”

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Rikthimi i Teatrit në Shkollë – Një Thirrje për Bashkinë, Zyrën Arsimore dhe Gjimnazin “Hasan Tahsini” në Sarandë

Rikthimi i Teatrit në Shkollë – Një Thirrje për Bashkinë, Zyrën Arsimore dhe Gjimnazin “Hasan Tahsini” në Sarandë
Arja’s Fish Restorant kërkon Kuzhinier, Kasiere dhe Pjatalarëse për sezonin veror

Arja’s Fish Restorant kërkon Kuzhinier, Kasiere dhe Pjatalarëse për sezonin veror
SEAS Distribution kërkon Agjent Shitjesh për zonën Tepelenë – Gjirokastër – Sarandë

SEAS Distribution kërkon Agjent Shitjesh për zonën Tepelenë – Gjirokastër – Sarandë
Restorant Primavera kërkon Picier, Ndihmës Picier, Sallatiere, Kamarier/e. Ofrohet akomodim

Restorant Primavera kërkon Picier, Ndihmës Picier, Sallatiere, Kamarier/e. Ofrohet akomodim
Borsh/ Banorët e Qazim Palit sërish në protestë: “Pronat i kemi me ligj, por na i rrëmbejnë”

Borsh/ Banorët e Qazim Palit sërish në protestë: “Pronat i kemi me ligj, por na i rrëmbejnë”
Vila Marjana në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhiniere dhe Sanitare

Vila Marjana në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhiniere dhe Sanitare

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.