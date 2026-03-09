logo
Restorant Manxurane në Sarandë kërkon Ndihmës Kuzhiniere dhe Llanxhiere

09/03/26

Restorant Manxurane në Sarandë kërkon të punësojë Ndihmës Kuzhiniere dhe Llanxhiere.

 

Ofrohet pagë e kënaqshme dhe mundësi për të filluar punën menjëherë, sipas marrëveshjes me punëdhënësin.

 

Për info dhe aplikime kontaktoni në whatsapp 069 20 88 113

 

 

Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

