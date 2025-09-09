Restorant LAYOS kërkon Kamarier/e. Ofrohet punësim vjetor
Restorant LAYOS në Sarandë kërkon të punësojë:
– Kamarier/e
Për info & aplikime, kontaktoni në +355 68 356 7558 ose të paraqiten në Restorant LAYOS, pranë Parkut në rrugën Butrinti.
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
