Restorant FAMILY në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e
Restorant Family në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e
Kërkesa:
– Eksperiencë pune e mëparshme në restorant
– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
– Njohja e gjuhëve të tjera përbën avantazh
Ofrohet:
– Pagë e kënaqshme
– Kushte të mira pune
– Ambient serioz dhe korrekt
Kontakti: 069 888 3513
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
