logo
0
Rezervime Suvenire

Restorant FAMILY në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e

08/02/269:36

Shperndaje:

Restorant Family në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e

 

Kërkesa:

– Eksperiencë pune e mëparshme në restorant
– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
– Njohja e gjuhëve të tjera përbën avantazh

 

Ofrohet:

– Pagë e kënaqshme
– Kushte të mira pune
– Ambient serioz dhe korrekt

 

Kontakti: 069 888 3513

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Dy kandidatët në garë për drejtimin e PD Sarandë, zgjedhjet më 22 Shkurt

Dy kandidatët në garë për drejtimin e PD Sarandë, zgjedhjet më 22 Shkurt
Restorant FAMILY në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e

Restorant FAMILY në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e
Saranda përkujton Shën Harallambin, mbrojtësin shpirtëror të qytetit

Saranda përkujton Shën Harallambin, mbrojtësin shpirtëror të qytetit
Nesër Kategoria e Dytë: Butrinti pushon, Delvina në ndeshje vendimtare

Nesër Kategoria e Dytë: Butrinti pushon, Delvina në ndeshje vendimtare
Nxënësit e shkollës “9 Tetori” njoftohen me SMS: të hënën zhvendoseni te Ekonomiku, reagojnë prindërit

Nxënësit e shkollës “9 Tetori” njoftohen me SMS: të hënën zhvendoseni te Ekonomiku, reagojnë prindërit
Kompania KRACO kërkon të punësojë Agjent Shitje për Zonën e Jugut

Kompania KRACO kërkon të punësojë Agjent Shitje për Zonën e Jugut

Suvenire

Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

 DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.