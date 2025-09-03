logo
Restaurant Haxhi kërkon Ndihmës Kamarier/e dhe Pjatalarëse

03/09/25

Restaurant Haxhi në Sarandë kërkon të punësojë personel për pozicionet e mëposhtme:

 

  • Ndihmës Kamarier/e
  • Pjatalarëse

 

Të interesuarit të kontaktojnë në WhatsApp në numrin: 0696638919 ose të paraqiten personalisht te Restaurant Haxhi, mbi Shëtitore.

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

