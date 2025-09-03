Restaurant Haxhi kërkon Ndihmës Kamarier/e dhe Pjatalarëse
Restaurant Haxhi në Sarandë kërkon të punësojë personel për pozicionet e mëposhtme:
- Ndihmës Kamarier/e
- Pjatalarëse
Të interesuarit të kontaktojnë në WhatsApp në numrin: 0696638919 ose të paraqiten personalisht te Restaurant Haxhi, mbi Shëtitore.
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
