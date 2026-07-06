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Restaurant Boulevard ’90 në Sarandë kërkon të punësojë staf

06/07/269:42

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Restaurant Boulevard ’90 në Sarandë zgjeron stafin dhe kërkon të punësojë

 

 

• Ndihmës Kuzhinier

• Kuzhinier Sushi

• Kuzhinier Woku

• Kamarier

 

Kontakt: +355 69 202 7455

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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