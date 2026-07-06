Restaurant Boulevard ’90 në Sarandë kërkon të punësojë staf
Restaurant Boulevard ’90 në Sarandë zgjeron stafin dhe kërkon të punësojë
• Ndihmës Kuzhinier
• Kuzhinier Sushi
• Kuzhinier Woku
• Kamarier
Kontakt: +355 69 202 7455
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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