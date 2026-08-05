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Rental4U në Sarandë kërkon të punësojë Agjent në agjensi rental për scooter

05/08/2615:24

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Rental4U në Sarandë kërkon të punësojë Agjent në agjensi rental për scooter.

 

Të jetë mbi 18 vjeç, të njohë gjuhën angleze, të jetë komunikues, i sjellshëm, i përgjegjshëm dhe i besueshëm.

 

Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë 069 786 1111

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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