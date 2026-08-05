Rental4U në Sarandë kërkon të punësojë Agjent në agjensi rental për scooter
Rental4U në Sarandë kërkon të punësojë Agjent në agjensi rental për scooter.
Të jetë mbi 18 vjeç, të njohë gjuhën angleze, të jetë komunikues, i sjellshëm, i përgjegjshëm dhe i besueshëm.
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë 069 786 1111
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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