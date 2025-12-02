Reagim i menjëhershëm pas denoncimit në Saranda Web: Rruga te kopshti mbushet me inerte për ta bërë të kalueshme
Reagim i menjëhershëm pas denoncimit në Saranda Web: Rruga te kopshti mbushet me inerte për ta bërë të kalueshme
Pas publikimit nga Saranda Web të denoncimit të prindërve lidhur me gjendjen alarmante të rrugës që të çon drejt kopshtit të fëmijëve – ku çdo ditë të vegjlit dhe prindërit kalonin mes baltës, ujërave dhe gropave – ka ardhur reagimi i parë konkret nga institucionet përgjegjëse.
Sot paradite, në segmentin e dëmtuar janë hedhur inerte dhe rërë, me qëllim që rruga të bëhet e kalueshme dhe më e sigurt për fëmijët.
Në denoncimin e mbërritur në Saranda Web, prindërit shprehën shqetësimin e madh për kushtet ku kalonin fëmijët çdo mëngjes, duke i detyruar të ecin mes baltës dhe ujit, çka përbënte rrezik për rrëshqitje dhe ndotje.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Konispol – Inaugurohet këndi i ri i lojërave, investim i Raiffeisen Invest në bashkëpunim me Bashkinë – VIDEO
Reagim i menjëhershëm pas denoncimit në Saranda Web: Rruga te kopshti mbushet me inerte për ta bërë të kalueshme
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14
02/12/2517:10
Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo
02/12/2517:10
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6
02/12/2517:10
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3
02/12/2517:10
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
02/12/2517:10