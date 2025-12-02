logo
Reagim i menjëhershëm pas denoncimit në Saranda Web: Rruga te kopshti mbushet me inerte për ta bërë të kalueshme

02/12/2517:10

Reagim i menjëhershëm pas denoncimit në Saranda Web: Rruga te kopshti mbushet me inerte për ta bërë të kalueshme

 

 

Pas publikimit nga Saranda Web të denoncimit të prindërve lidhur me gjendjen alarmante të rrugës që të çon drejt kopshtit të fëmijëve – ku çdo ditë të vegjlit dhe prindërit kalonin mes baltës, ujërave dhe gropave – ka ardhur reagimi i parë konkret nga institucionet përgjegjëse.

 

Sot paradite, në segmentin e dëmtuar janë hedhur inerte dhe rërë, me qëllim që rruga të bëhet e kalueshme dhe më e sigurt për fëmijët.

 

 

Në denoncimin e mbërritur në Saranda Web, prindërit shprehën shqetësimin e madh për kushtet ku kalonin fëmijët çdo mëngjes, duke i detyruar të ecin mes baltës dhe ujit, çka përbënte rrezik për rrëshqitje dhe ndotje.

 

