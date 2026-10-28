Rama: Vitin tjetër nafta do të ulet me 32 lekë për litër, taksa e qarkullimit do të kalojë te makina

Nga

Rama: Vitin tjetër nafta do të ulet me 32 lekë për litër, taksa e qarkullimit do të kalojë te makina

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar heqjen e taksës së qarkullimit nga çmimi i naftës, një ndryshim që, sipas tij, do të sjellë uljen me 32 lekë për litër të çmimit në pikat e karburanteve. Masa është paralajmëruar në kuadër të Paketës Fiskale 2027.

Taksa do të ndryshojë mënyrën e mbledhjes, duke kaluar nga karburanti te automjeti. Sipas Ramës, pagesa do të mblidhet përmes Drejtorisë përkatëse të Transportit Rrugor.

“Do të heqim taksën e qarkullimit nga çmimi i naftës dhe do ta ulim automatikisht 32 lekë në pompë çmimin e naftës”, deklaroi Rama.

Kjo do të thotë se drejtuesit e automjeteve do ta paguajnë naftën pa taksën e qarkullimit të përfshirë në çmim, ndërsa detyrimi do të lidhet me makinën. Ndikimi përfundimtar në shpenzimet e tyre do të varet nga vlera dhe mënyra e përllogaritjes së taksës që do të vendoset mbi automjetet.

Kryeministri paralajmëroi gjithashtu një taksë të re qarkullimi për makinat e huaja që hyjnë në Shqipëri.

Në deklaratën e tij, Rama nuk përcaktoi sa do të paguajnë pronarët e automjeteve, tarifën për makinat e huaja apo mënyrën e përllogaritjes së këtyre detyrimeve. Këto hollësi mbeten për t’u sqaruar në vijim. Saranda Web

NDAJE ME MIQTË

NA NDIQNI:

Facebook Saranda Web +207,000 ndjekës Instagram @sarandaweb +36,000 ndjekës TikTok @sarandaweb +23,000 ndjekës YouTube Saranda Web +14,000 abonentë Google Saranda Web ★ Shto Burim i preferuar

POSTIMET E FUNDIT
Rama: Vitin tjetër nafta do të ulet me 32 lekë për litër, taksa e qarkullimit do të kalojë te makina

Rama: Vitin tjetër nafta do të ulet me 32 lekë për litër, taksa e qarkullimit do të kalojë te makina

Lexoni më shumë
Tarifat e ujit në Sarandë dhe Ksamil drejt ndryshimit, qytetarët furnizohen vetëm 2–5 orë në ditë

Tarifat e ujit në Sarandë dhe Ksamil drejt ndryshimit, qytetarët furnizohen vetëm 2–5 orë në ditë

Lexoni më shumë
Vrasja e Rexhep Ismailit në Gjashtë të Sarandës, kapen në Greqi dy të kërkuarit

Vrasja e Rexhep Ismailit në Gjashtë të Sarandës, kapen në Greqi dy të kërkuarit

Lexoni më shumë
Pronat në Volloder: Të djathtët bllokuan mbledhjen, Bashkia Sarandë rikthen për votim projektvendimin

Pronat në Volloder: Të djathtët bllokuan mbledhjen, Bashkia Sarandë rikthen për votim projektvendimin

Lexoni më shumë
Aksident në Sarandë, përplasen dy automjete, njëri përmbyset në rrugë

Aksident në Sarandë, përplasen dy automjete, njëri përmbyset në rrugë

Lexoni më shumë
Protestat japin efektet e para: qeveria ul TVSH-në për ushqimet bazë në 6% 

Protestat japin efektet e para: qeveria ul TVSH-në për ushqimet bazë në 6% 

Lexoni më shumë
Lexoni postimet e fundit

NJOFTIME

Lajme

Aktualitet Policia Politikë Sport
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Njoftime Njoftime Blej Shitje Njoftime Pune

Sarandaweb

Rreth SarandaWeb Kushtet e shërbimit Politika e Privatësisë Na kontaktoni

©SARANDAWEB - 2026 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.