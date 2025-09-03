Rama: Së shpejti nisim planin për të hequr depozitat nga pallatet
Kryeministri Edi Rama deklaroi se shumë shpejt do të nisë plani për të hequr depozitat nga tarracat e pallateve, duke e lidhur këtë nismë me reformën e furnizimit të qëndrueshëm me ujë. Gjatë fjalës së tij, ai theksoi se bashkë me rritjen e prodhimit të ujit dhe trajtimin e mbetjeve, qeveria synon të garantojë një standard të ri urbanistik dhe mjedisor.
Një tjetër pikë e fortë e fjalës së kryeministrit ishte paralajmërimi për ata që vjedhin ujin. Rama tha se do të vendosen “vija të kuqe”, atje ku bashkitë nuk kanë mundur të imponojnë rregull.
“Ai që paguan ka të drejtë të ankohet pse nuk e merr ujin. Por ai që e vjedh do të përballet me heqje lirie, njësoj siç ndodhi me ata që vjedhën energjinë elektrike. Nuk bëhet fjalë për ata që nuk paguajnë në kohë, por për ata që ndërhyjnë ilegalisht në rrjet. Ashtu siç krijuam Task Forcën e energjisë, do të krijojmë edhe Task Forcën e ujit,” deklaroi ai.
Rama e krahasoi këtë fazë të reformës me suksesin e arritur në furnizimin me energji elektrike. Sipas tij, qëllimi është që deri në vitin 2030 Shqipëria të ketë një furnizim të sigurt dhe të pandërprerë me ujë.
“Siç sot energjia nuk është më një problem, ankth apo pasiguri, kështu do të jetë furnizimi me ujë në vitin 2030. Shumica e popullit që paguan rregullisht ujin ka të drejtë të marrë shërbimin e merituar, dhe nuk mundet që pakica që e merr falas të dëmtojë të tjerët,” u shpreh Rama
