logo
0
Rezervime Suvenire

Rama: Së shpejti nisim planin për të hequr depozitat nga pallatet

03/09/2513:52

Shperndaje:

Rama: Së shpejti nisim planin për të hequr depozitat nga pallatet

 

Kryeministri Edi Rama deklaroi se shumë shpejt do të nisë plani për të hequr depozitat nga tarracat e pallateve, duke e lidhur këtë nismë me reformën e furnizimit të qëndrueshëm me ujë. Gjatë fjalës së tij, ai theksoi se bashkë me rritjen e prodhimit të ujit dhe trajtimin e mbetjeve, qeveria synon të garantojë një standard të ri urbanistik dhe mjedisor.

 

Rama Së shpejti nisim planin për të hequr depozitat nga pallatet

 

Një tjetër pikë e fortë e fjalës së kryeministrit ishte paralajmërimi për ata që vjedhin ujin. Rama tha se do të vendosen “vija të kuqe”, atje ku bashkitë nuk kanë mundur të imponojnë rregull.

 

“Ai që paguan ka të drejtë të ankohet pse nuk e merr ujin. Por ai që e vjedh do të përballet me heqje lirie, njësoj siç ndodhi me ata që vjedhën energjinë elektrike. Nuk bëhet fjalë për ata që nuk paguajnë në kohë, por për ata që ndërhyjnë ilegalisht në rrjet. Ashtu siç krijuam Task Forcën e energjisë, do të krijojmë edhe Task Forcën e ujit,” deklaroi ai.

 

Rama e krahasoi këtë fazë të reformës me suksesin e arritur në furnizimin me energji elektrike. Sipas tij, qëllimi është që deri në vitin 2030 Shqipëria të ketë një furnizim të sigurt dhe të pandërprerë me ujë.

 

“Siç sot energjia nuk është më një problem, ankth apo pasiguri, kështu do të jetë furnizimi me ujë në vitin 2030. Shumica e popullit që paguan rregullisht ujin ka të drejtë të marrë shërbimin e merituar, dhe nuk mundet që pakica që e merr falas të dëmtojë të tjerët,” u shpreh Rama

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Celularët në shkolla – rregulla të reja me nisjen e vitit të ri shkollor

Celularët në shkolla – rregulla të reja me nisjen e vitit të ri shkollor
Restaurant Haxhi kërkon Ndihmës Kamarier/e dhe Pjatalarëse

Restaurant Haxhi kërkon Ndihmës Kamarier/e dhe Pjatalarëse
Rama: Ndërmarrjet e ujësjellësit të mbushura me punonjës parazitë, janë futur nga politika

Rama: Ndërmarrjet e ujësjellësit të mbushura me punonjës parazitë, janë futur nga politika
Rama: Së shpejti nisim planin për të hequr depozitat nga pallatet

Rama: Së shpejti nisim planin për të hequr depozitat nga pallatet
Denoncim i prindërve: Turp të quhen libra falas, librat e rinj i mbajnë për miq e shokë &#8211; VIDEO

Denoncim i prindërve: Turp të quhen libra falas, librat e rinj i mbajnë për miq e shokë – VIDEO
NJOFTIM PUNËSIMI NË HYPERMARKET HALO GROUP – SARANDË

NJOFTIM PUNËSIMI NË HYPERMARKET HALO GROUP – SARANDË

Suvenire

Pelikani i Butrintit &#8211; Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.