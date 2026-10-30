Rama: Rrjetet sociale janë të rrezikshme! Paralajmëron kufizim në 16 ose 18 vjeç

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Kufizim i rrjeteve sociale deri në 16 apo 18 vjeç? Rama paralajmëron konsultim me prindërit dhe mësuesit

Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar nisjen e një konsultimi në shkolla, me prindër dhe mësues, për mundësinë e kufizimit të aksesit të të miturve në rrjetet sociale. Në qendër të diskutimit do të jetë mosha deri në të cilën mund të zbatohet kufizimi, 16 apo 18 vjeç, si dhe kriteret e tjera të tij. Rama e lidhi nevojën për këtë debat me ndikimin që, sipas tij, platformat sociale kanë në vetminë e të rinjve dhe në mënyrën se si ata e perceptojnë raportin mes jetës reale dhe botës virtuale.

Sipas kryeministrit, përdorimi i rrjeteve sociale ka nxitur një formë izolimi që ndikon edhe në bashkëjetesën demokratike. Ai argumentoi se kjo situatë kërkon një qasje të re, me më shumë vëmendje ndaj aktiviteteve që i afrojnë njerëzit fizikisht me njëri-tjetrin.

Gjatë deklaratës, Rama iu referua edhe shqetësimeve për paqartësinë e kufijve mes reales dhe virtuales te të miturit. Ai përmendi përfundime të psikologëve për këtë çështje, pa identifikuar në deklaratën e dhënë studime apo burime konkrete.

Konsultimi i paralajmëruar do të ndjekë, sipas Ramës, një proces të ngjashëm me atë të zhvilluar për kufizimin e TikTok-ut. Prindërit dhe mësuesit pritet të japin mendimin e tyre mbi aksesin e fëmijëve në këto platforma dhe kufirin e mundshëm të moshës.

Në deklaratë nuk u përcaktua një afat për nisjen apo përfundimin e konsultimit. Gjithashtu, nuk u sqarua se cilat rrjete sociale mund të përfshihen dhe si do të zbatohej kufizimi. Për momentin, bëhet fjalë për hapjen e debatit dhe jo për një vendim të shpallur. Saranda Web

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