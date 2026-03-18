Rama: “Në Shqipëri nuk ka oligarkë”. Ju nuk i meritoni të gjitha të zezat që thonë për ju

Rama: “Në Shqipëri nuk ka oligarkë”, deklaratë që ngre sërish debat për marrëdhënien mes politikës dhe biznesit
Kryeministri Edi Rama deklaroi se në Shqipëri nuk ekzistojnë oligarkë, gjatë një takimi me furnizuesit e karburanteve, një deklaratë që pritet të ndezë sërish debat për raportet mes qeverisë dhe biznesit të madh në vend.
Sipas Ramës, përdorimi i termit “oligark” për realitetin shqiptar është i gabuar dhe lidhet me mënyrën e të menduarit të trashëguar nga propaganda e periudhës komuniste. Ai argumentoi se nëse në Shqipëri do të kishte oligarkë në kuptimin klasik të fjalës, ata do të kishin ndikim të tillë sa të pengonin politikat e qeverisë dhe konkurrencën në treg.
Kryeministri theksoi se qeveria ka ndërmarrë iniciativa për të kufizuar fitimet abuzive dhe për të zgjeruar aksesin në fondet publike përmes konkurrencës, duke argumentuar se këto masa nuk do të ishin të mundura nëse vendi do të kontrollohej nga oligarkë.
Megjithatë, deklarata e Ramës vjen në një kohë kur shpesh në debatet politike dhe ekonomike në Shqipëri përdoret pikërisht termi “oligarkë” për të përshkruar bizneset e mëdha që përfitojnë kontrata publike, koncesione apo projekte infrastrukturore. Kritikët e qeverisë kanë ngritur vazhdimisht dyshime për përqendrimin e projekteve dhe fondeve publike tek një numër i kufizuar kompanish.
Në këtë kontekst, deklarata e kryeministrit duket më shumë si një përpjekje për të kundërshtuar këtë narrativë, sesa për të shuar debatet që prej vitesh shoqërojnë marrëdhënien mes pushtetit politik dhe biznesit të madh në vend.
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6
18/03/2614:46
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28
18/03/2614:46
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14
18/03/2614:46
Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
18/03/2614:46
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
18/03/2614:46