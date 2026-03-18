logo
0
Rezervime Suvenire

Rritja e çmimit të naftës, Rama takim me biznesin: Do ndihmojmë vetëm pensionistët

18/03/2614:23

Shperndaje:

Rritja e çmimit të naftës, Rama takim me biznesin: Pa ulje taksash dhe pa masa konkrete për tregun

Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me furnizuesit e karburanteve në vend pas rritjes së çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare, të ndikuara nga lufta në Lindjen e Mesme. Rama deklaroi se në Shqipëri rritja ka qenë “e moderuar”, por pranoi se askush nuk mund të parashikojë se si do të evoluojë çmimi i naftës në bursë në ditët dhe javët në vijim.

 

 

Megjithatë, pavarësisht shqetësimit për rritjen e çmimeve, nga takimi nuk doli asnjë masë konkrete për të frenuar shtrenjtimin e karburanteve në tregun vendas. Kryeministri përjashtoi rikthimin e Bordit të Transparencës për çmimet e karburanteve, duke u mjaftuar me një apel ndaj kompanive që të mos e kalojnë të gjithë koston e krizës tek konsumatorët.

 

Rama bëri të ditur se Shqipëria ka rezerva karburanti të garantuara për rreth 100 ditë dhe se situata do të monitorohet nga qeveria. Ai përmendi gjithashtu një nismë për të futur në treg një distributor shtetëror me shumicë, që sipas tij do të ndihmonte në sigurimin e sasive dhe në marrëdhënie të drejtpërdrejta me kompanitë furnizuese, por pa dhënë një afat të qartë për realizimin e saj.

 

Nga ana tjetër, kërkesat e biznesit për ulje të taksave mbi karburantet u refuzuan. Organizata e biznesit Konfindustria ka kërkuar që shteti të ndërhyjë përmes një pakete fiskale dhe që të ardhurat shtesë nga TVSH-ja për shkak të rritjes së çmimeve t’u rikthehen qytetarëve dhe bizneseve përmes uljes së çmimit final. Por kryeministri e përjashtoi këtë mundësi.

 

Rama deklaroi gjithashtu se taksa e qarkullimit nuk do të ndryshohet, duke argumentuar se nëse hiqet nga çmimi i karburantit, ajo do të kalonte në një formë tjetër taksimi për përdoruesit e automjeteve.

 

Sa i përket mbështetjes nga buxheti i shtetit, kryeministri theksoi se nëse do të ketë ndihmë shtesë, ajo do të përqendrohet tek pensionistët. Ndërkohë për qytetarët dhe bizneset që përballen drejtpërdrejt me rritjen e çmimit të karburanteve, qeveria nuk paralajmëroi asnjë masë të menjëhershme.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.