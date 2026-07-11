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Radhë kilometrike në doganën e Qafë Botës – VIDEO

11/07/2613:19

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Radhë kilometrike në doganën e Qafë Botës. 

 

 

Ditën e sotme po shënohet një fluks i madh automjetesh drejt Greqisë, fluks i cili prej disa orësh ka bërë që radha e automjeteve të jetë më shumë se 2 kilometër dhe të arrijë deri në afërsi të kryqëzimit me rrugën hyrëse për në qytetin e Konispolit.

 

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