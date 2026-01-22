Qeveria miraton kriteret e reja për kategorizimin e strukturave akomoduese, në prag të sezonit turistik
Në prag të nisjes së sezonit turistik, qeveria ka miratuar kriteret e reja për përcaktimin dhe kategorizimin e strukturave akomoduese, duke synuar standardizimin, formalizimin dhe rritjen e transparencës në sektorin e turizmit. Rregullorja e re, e publikuar në Fletoren Zyrtare, përcakton kushtet dhe standardet që duhet të plotësojë një objekt për t’u klasifikuar si hotel, bujtinë, hostel apo forma të tjera akomodimi.
Strukturat ndahen në tre klasa kryesore
Strukturat akomoduese grupohen në tri kategori:
1 – Klasa e parë përfshin hotele dhe struktura të ngjashme, si:
- hotele
- resorte
- qendra kurative
- motele
- bujtina
2 – Klasa e dytë përfshin struktura për pushime dhe akomodime kolektive, si:
- hostele
- apartamente
- blloqe apartamentesh
- vila
3 – Klasa e tretë përfshin hapësira për:
- kamping
- parqe për çadra
- zona për rulota rekreative
Detyrimi për regjistrim dhe aplikim për certifikim
Çdo subjekt që dëshiron të ushtrojë aktivitet si strukturë akomoduese duhet, përpara nisjes së veprimtarisë, të regjistrohet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).
Brenda 30 ditëve nga regjistrimi, subjekti është i detyruar të aplikojë përmes portalit e-Albania për t’u pajisur me certifikatën e kategorizimit.
Për individët qiradhënës që ofrojnë akomodim në kategoritë:
- “dhomë”
- “apartament”
- “vilë”
aplikimi duhet të kryhet përpara fillimit të aktivitetit.
Afatet e shqyrtimit të aplikimit
Komisioni i Standardizimit shqyrton aplikimin brenda 10 ditëve nga data e aplikimit në e-Albania.
Në rast mangësish:
- aplikuesi njoftohet brenda 2 ditëve
- i jepet një afat 10-ditor për plotësimin e tyre
Standarde të detajuara për cilësinë dhe sigurinë
Rregullorja përcakton kritere të hollësishme për çdo kategori akomodimi, duke përfshirë:
- kushtet minimale për ushtrimin e aktivitetit
- hapësirat e nevojshme funksionale
- pajisjet dhe mobilimin
- mjediset e relaksit dhe argëtimit
- kushtet higjieno-sanitare
- pajisjet e domosdoshme të sigurisë
- kutinë e ndihmës së shpejtë
Çfarë përmban certifikata e kategorizimit
Certifikata e kategorizimit përmban:
- emrin e subjektit
- NIPT-in
- emërtimin dhe adresën e strukturës akomoduese
- kategorinë
- datën e lëshimit
- nënshkrimin e ministrit ose personit të autorizuar
