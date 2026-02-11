logo
Qendra Estetike She’s a Lady në Sarandë kërkon Estetiste për thonj dhe Fizioterapiste

11/02/269:57

💅 Qendra Estetike She’s a Lady – Sarandë kërkon staf!

Qendra Estetike She’s a Lady në Sarandë kërkonpunësojë:

 

🔹 Estetiste për thonj (Manikyr & Pedikyr)
🔹 Fizioterapiste

 

✅ Të ketë eksperiencë pune
✅ Aftësi të mira komunikimi me klientët
✅ Korrektësi dhe përkushtim në punë

 

📞 Kontakt: 069 2762 777

Instagram: she_s_a_lady_aesthetic_center_ 

 

Qendra Estetike “She’s a Lady” – Sarandë

 

 

ℹ️  Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

