Qendra Estetike She’s a Lady në Sarandë kërkon Estetiste për thonj dhe Fizioterapiste
💅 Qendra Estetike She’s a Lady – Sarandë kërkon staf!
Qendra Estetike She’s a Lady në Sarandë kërkon të punësojë:
🔹 Estetiste për thonj (Manikyr & Pedikyr)
🔹 Fizioterapiste
✅ Të ketë eksperiencë pune
✅ Aftësi të mira komunikimi me klientët
✅ Korrektësi dhe përkushtim në punë
📞 Kontakt: 069 2762 777
Instagram: she_s_a_lady_aesthetic_center_
