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Qendra Estetike Doctor Fish Saranda kërkon Specialiste Masazhi & Fizioterapi dhe Thonjsh

13/07/2613:10

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Qendra Estetike Doctor Fish Saranda kërkon të punësojë:

 

• Specialist/e për Kujdes Terapeutik & Fizioterapi
• Specialist/e Thonjsh me eksperiencë

 

Për më shumë të interesuarit të kontaktojnë në 068 930 0933 ose 069 668 9954

 

Ose paraqituni te Qendra Estetike Doctor Fish në rrugën Butrinti, Sarandë. 

 

Qendra Estetike Doctor Fish Saranda

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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