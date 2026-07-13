Qendra Estetike Doctor Fish Saranda kërkon Specialiste Masazhi & Fizioterapi dhe Thonjsh
Qendra Estetike Doctor Fish Saranda kërkon të punësojë:
Për më shumë të interesuarit të kontaktojnë në 068 930 0933 ose 069 668 9954
Ose paraqituni te Qendra Estetike Doctor Fish në rrugën Butrinti, Sarandë.
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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