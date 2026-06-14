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Qendra Estetike Doctor Fish Saranda kërkon Menaxher/e të rrjeteve sociale

14/06/2614:20

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Qendra Estetike Doctor Fish Saranda kërkon Bashkëpunëtor/e për Marketing & Menaxhimin e Rrjeteve Sociale.

 

Preferohen njohuri në krijimin e përmbajtjes dhe promovimin online.

 

Për më shumë të interesuarit të kontaktojnë në 069 668 9954

 

Ose paraqituni te Qendra Estetike Doctor Fish në rrugën Butrinti, Sarandë. 

 

Doctor fish Saranda web

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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