Qendra Estetike Doctor Fish Saranda kërkon Menaxher/e të rrjeteve sociale
Qendra Estetike Doctor Fish Saranda kërkon Bashkëpunëtor/e për Marketing & Menaxhimin e Rrjeteve Sociale.
Preferohen njohuri në krijimin e përmbajtjes dhe promovimin online.
Për më shumë të interesuarit të kontaktojnë në 069 668 9954
Ose paraqituni te Qendra Estetike Doctor Fish në rrugën Butrinti, Sarandë.
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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