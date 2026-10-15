Protesta e studentëve në Tiranë LIVE / Ndiqni transmetimin e drejtpërdrejtë nga Reuters

Protesta e studentëve në Tiranë LIVE / Ndiqni transmetimin e drejtpërdrejtë nga Reuters. Protestat e studentëve në Tiranë vijojnë sot, më 15 tetor, për të tretën ditë radhazi. Në qendër të tyre janë pakënaqësitë për kostot e arsimit dhe korrupsionin. Saranda Web sjell në këtë faqe transmetimin e drejtpërdrejtë të Reuters, për të ndjekur pamjet dhe zhvillimet nga kryeqyteti.

Studentët kanë ngritur shqetësime për kushtet në universitete, mbështetjen financiare dhe mundësitë e punësimit pas diplomimit.

Protestat e ditëve të fundit janë shoqëruar me përplasje dhe ndërhyrje të policisë, duke shtuar tensionet në kryeqytet.

Mobilizimi ka gjetur mbështetje edhe në Sarandë. Nxënës të gjimnazit “Hasan Tahsini” kanë bojkotuar sot mësimin në solidaritet me studentët dhe u kanë bërë thirrje bashkëmoshatarëve të bashkohen.

Videoja e vendosur në këtë faqe mundëson ndjekjen e drejtpërdrejtë të situatës gjatë kohës që transmetimi i Reuters është aktiv.

Burimi i videos: Reuters.

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