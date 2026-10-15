Nxënësit e “Hasan Tahsinit” bojkotojnë mësimin në Sarandë, thirrje bashkëmoshatarëve të bashkohen

Nxënësit e “Hasan Tahsinit” bojkotojnë mësimin në Sarandë, thirrje bashkëmoshatarëve të bashkohen

Nxënës të gjimnazit “Hasan Tahsini” në Sarandë kanë bojkotuar mësimin ditën e sotme, në shenjë solidariteti me protestat kombëtare të studentëve në Tiranë.

Bojkoti vjen pas paralajmërimeve të bëra një ditë më parë në rrjetet sociale, ku të rinjtë njoftuan se do t’i bashkoheshin protestës përmes ndërprerjes së procesit mësimor.

Nxënësit që po bojkotojnë u kanë bërë thirrje edhe bashkëmoshatarëve të tyre që kanë hyrë në mësim të bashkohen me ta.

Sipas nxënësve protestues, një pjesë e atyre që ndodhen në shkollë janë futur në mësim të detyruar nga presionet. Ata kërkojnë që bashkëmoshatarët të mos tërhiqen nga pjesëmarrja në bojkot.

Ky pretendim e vendos në vëmendje shqetësimin për presionet që mund të ushtrohen mbi të rinjtë për të penguar pjesëmarrjen e tyre në protestë.

Me bojkotin e sotëm, nxënës të “Hasan Tahsinit” i janë bashkuar konkretisht thirrjes për solidaritet nga Saranda, ndërsa apeli i tyre mbetet që pjesëmarrja të zgjerohet edhe me nxënës të tjerë. Saranda Web

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