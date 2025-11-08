Promovohet libri i ri me poezi “Stinë dashurie” i autorit Ibrahim Didani – VIDEO
Promovohet libri i ri me poezi “Stinë dashurie” i autorit Ibrahim Didani
Sot paradite, Shoqata e Krijuesve Jonian “Sarandë”, në bashkëpunim me krijuesit e “Let–Art” Delvinë, organizoi një aktivitet të veçantë kulturor: promovimin e librit më të ri me poezi “Stinë dashurie”, të autorit sarandiot Ibrahim Didani. Në një atmosferë të mbushur me emocione, art dhe fjalë të bukura, të pranishmit përjetuan një takim të rrallë me vargun, frymëzimin dhe dashurinë për Sarandën.
Aktivitetin e çeli Panajot Zoto, kryetar i krijuesve “Let–Art” Delvinë, i cili theksoi bashkëpunimin e frytshëm mes krijuesve të dy qyteteve dhe rëndësinë që mbart letërsia në ruajtjen e identitetit kulturor. Më pas, fjalën e mori redaktori i librit, Bekim Alizoti, i cili ndau me të pranishmit procesin e punës mbi poezitë dhe thellësinë ndjesore që karakterizon veprën e Ibrahim Didani.
Gazetari Ermir Hoxha solli një moment të ngrohtë me recitimin e poezisë “Përshëndetje”, ndërsa më pas Anxhelo Nika recitoi poezinë prekëse “Iku dhe një artist”, kushtuar Anastas Nikës. Takimi vijoi me reflektimet e Behar Mazes, i cili foli me pasion për librin “Stinë dashurie” dhe për botën emocionale që autori ndërton përmes vargjeve të tij.
Në vijim, Ermir Hoxha recitoi poezinë “Më pëlqen”, duke ndarë gjithashtu një kritikë letrare për mënyrën sesi poezia mbyllet, ndërsa gazetarët Shkëlqim Hajno dhe Thoma Nika shtuan mendime dhe përshkrime mbi vlerat që sjell kjo vepër në peizazhin letrar të Sarandës.
Një moment i veçantë i takimit ishte fjala e botuesit të Shtëpisë Botuese “2M”, Fatmir Minguli, i cili përgëzoi autorin për stilin e tij të ndjeshëm dhe origjinal. Në fund, Ermir Hoxha lexoi poezinë “Unë dhe babai”, një krijim me tone të thella emocionale që preku publikun.
Në mbyllje, vetë autori Ibrahim Didani zgjodhi të ndajë me të pranishmit poezinë e tij më të dashur — “Nuk ka qytet si Saranda”, një himn poetik kushtuar qytetit që e ka frymëzuar në çdo varg e në çdo stinë dashurie.
Një mëngjes poetik, një libër që flet me zemrën dhe për zemrën. “Stinë dashurie” i autorit Ibrahim Didani mbetet një dëshmi e bukur e shpirtit krijues të Sarandës, aty ku fjala bëhet ndjenjë dhe dashuria merr formën e vargut.
