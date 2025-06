Shkrimtari sarandiot Ibrahim Didani sjell librin e ri për fëmijë: “Dritë Dielli, Rreze Hëne”

Letërsia për fëmijë në qytetin e Sarandës pasurohet me një tjetër vepër të veçantë nga pena e njohur e shkrimtarit sarandiot Ibrahim Didani. Me një përkushtim të pandërprerë ndaj botës së të vegjëlve, autori sjell për lexuesit e rinj librin e tij më të fundit të titulluar “Dritë Dielli, Rreze Hëne”, një botim i pestë në radhën e veprave që ai ia kushton fëmijëve dhe nxënësve shkollorë.

Ky libër nuk është vetëm një thesar letrar, por edhe një mjet i vlefshëm edukativ, që fton fëmijët në një udhëtim magjepsës nëpër misteret e universit. Nëpërmjet prozës dhe poezisë, autori hedh dritë mbi dukuri të ndryshme të Diellit, Hënës, yjeve dhe planeteve kryesore të sistemit diellor. Me një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme për moshat e reja, por njëkohësisht të pasur në përmbajtje filozofike, shkencore dhe artistike, libri synon të nxisë te fëmijët jo vetëm dashurinë për leximin, por edhe ndjenjën e kureshtjes për botën që na rrethon.

“Dritë Dielli, Rreze Hëne” përfaqëson një qasje të re në letërsinë për fëmijë – një përzierje e harmonishme mes imagjinatës, dijes dhe edukimit moral. Pjesë nga libri i sjellin lexuesit në një dialog të ëmbël me qiellin, duke u mësuar se edhe yjet, edhe planetët, edhe drita e Hënës kanë çfarë të tregojnë, nëse mësojmë t’i dëgjojmë me shpirtin dhe mendjen hapur.

Ky botim është një thirrje e qartë për mësuesit, prindërit dhe bibliotekat shkollore që të përfshijnë më shumë literaturë me vlerë në rrugëtimin formues të fëmijëve. Autori Ibrahim Didani, me përvojën e tij të gjatë në fushën e krijimtarisë letrare dhe me dashurinë e veçantë për botën fëminore, arrin të ndërtojë ura komunikimi mes njohurive dhe ndjenjave, mes realitetit dhe imagjinatës.

Për të gjithë ata që do ta lexojnë këtë libër, është një mundësi e rrallë për të shijuar një tekst që edukon, argëton dhe pasuron mendjen e zemrën. “Dritë Dielli, Rreze Hëne” nuk është thjesht një libër – është një dritare nga ku fëmijët mund të sodisin yjësinë e pafundme me sy të ditur dhe zemër të hapur.

