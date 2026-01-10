Print Stop Sarandë kërkon të punësojë Graphic Designer
Print Stop Sarandë kërkon Graphic Designer
(Punësim vjetor ose sezonal)
Kërkesat kryesore:
– Njohuri të mira në Photoshop
– Njohuri në Illustrator
– Njohuri në Corel (opsionale)
– Aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi
– Njohuri të gjuhës angleze (preferohet minimumi niveli B2)
Të interesuarit mund të kontaktojnë në WhatsApp në +30 690 640 1821 ose të dërgojnë CV në adresën e e-mailit: [email protected]
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
