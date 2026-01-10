logo
0
Rezervime Suvenire

Print Stop Sarandë kërkon të punësojë Graphic Designer

10/01/2617:35

Shperndaje:

Print Stop Sarandë kërkon Graphic Designer

(Punësim vjetor ose sezonal)

 

Kërkesat kryesore:

 

– Njohuri të mira në Photoshop

– Njohuri në Illustrator

– Njohuri në Corel (opsionale)

– Aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi

– Njohuri të gjuhës angleze (preferohet minimumi niveli B2)

 

Të interesuarit mund të kontaktojnë në WhatsApp në  +30 690 640 1821 ose të dërgojnë CV në adresën e e-mailit: [email protected]

 

 

 

ℹ️  Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Print Stop Sarandë kërkon të punësojë Graphic Designer

Print Stop Sarandë kërkon të punësojë Graphic Designer
Shembet sa herë bie shi: ura Delvinë – Kakodhiq, Lefterhor, Varfaj, simbol i dështimit të punimeve

Shembet sa herë bie shi: ura Delvinë – Kakodhiq, Lefterhor, Varfaj, simbol i dështimit të punimeve
Bashkia Sarandë alarmon qytetarët: “Do të fryjë erë 30 metër/sekondë”

Bashkia Sarandë alarmon qytetarët: “Do të fryjë erë 30 metër/sekondë”
Prindërit reagojnë për zhvendosjen e nxënësve të shkollës “9 Tetori”: Vendimi u mor pa konsultim dhe pa transparencë

Prindërit reagojnë për zhvendosjen e nxënësve të shkollës “9 Tetori”: Vendimi u mor pa konsultim dhe pa transparencë
Pa paralajmërim dhe pa sqarime: zhvendosja e nxënësve të ‘9 Tetorit’ alarmon prindërit

Pa paralajmërim dhe pa sqarime: zhvendosja e nxënësve të ‘9 Tetorit’ alarmon prindërit
Taksa e ndërtesës ndryshon: si llogaritet dhe çfarë ndryshon me faturën e re

Taksa e ndërtesës ndryshon: si llogaritet dhe çfarë ndryshon me faturën e re

Suvenire

Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.